So kämpft Nadia Murad für das jesidische Volk

Hannover

Vor sechs Jahren fielen IS-Milizen im Norden Iraks ein. Ihr Ziel: die jesidische Minderheit auslöschen. Die Täter ermordeten Massen an Menschen, verschleppten, vergewaltigten und versklavten etwa 7000 Frauen. 2800 von ihnen befinden sich immer noch in Gefangenschaft. Nadia Murad hat die Folter ihrer Peiniger überlebt, sie konnte bei dem Kauf einer Burka aus der Gefangenschaft fliehen. 44 Angehörige hat sie verloren, darunter ihre Mutter und sechs Brüder. Heute ist die junge Frau und Friedensnobelpreisträgerin die „Stimme der Jesiden“. Mit der NP sprach die 27-jährige Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen über die heutige Situation ihrer Glaubensgemeinschaft, der seit Jahrhunderten verfolgten ethnisch-religiösen Minderheit.

Frau Murad, Ihr Leben hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Spätestens seitdem Sie den Friedensnobelpreises erhalten haben, wissen Menschen weltweit, was Ihnen und den Angehörigen Ihrer Glaubensgemeinschaft angetan worden ist. Wie steht es heute um die Situation der Jesiden?

Anzeige

Der Friedensnobelpreis war sowohl eine unglaubliche Ehre als auch ein mächtiges Instrument, um die Notlage der jesidischen Gemeinschaft auf die internationale Agenda zu bringen. Allerdings zieht diese Notlage zwei Jahre später nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf sich. Während diejenigen, die 2014 empört waren, jetzt vielleicht das Gefühl haben, dass der Völkermord beendet ist, dauert er für mein Volk an.

Weitere NP+ Artikel

Inwiefern?

Nahezu die Hälfte der jesidischen Gemeinschaft im Irak lebt nach wie vor in Lagern, nur wenige Stunden von ihrer Heimat Sindschar entfernt. Dort haben sie weder angemessenen Zugang zu Wasserversorgung und sanitären Anlagen, noch gibt es medizinische Versorgung, Möglichkeiten auf Bildung oder bessere Lebenschancen. Und die 120.000 Jesiden, die ihre Rückkehr nach Hause gemeistert haben, stehen ebenfalls vor Herausforderungen: Ihnen fehlt der Zugang zu lebenswichtigen Dingen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und Möglichkeiten, sich Lebensunterhalt zu sichern. In vielen Dörfern steht Rückkehrern grundlegende Infrastruktur wie Strom, sauberes Wasser, bewohnbare Unterkünfte und intakte Straßen immer noch nicht zur Verfügung.

2018: Nadia Murad und der kongolesische Arzt Denis Mukwege erhalten den Friedensnobelpreis im Rathaus von Oslo für ihre Bemühungen gegen den Einsatz von sexueller Gewalt als Kriegsmittel. Quelle: dpa

Was für Hilfe erhält die Bevölkerung?

Meine Organisation etwa, „ Nadias Initiative“, und viele andere in der Region tätige nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen arbeiten daran, die Grundversorgung und Infrastruktur wiederherzustellen. Aber ohne die volle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft hat Sindschar in Sachen Wiederaufbau noch einen langen Weg vor sich. Heimgekehrte Jesiden brauchen Hilfe, um ihr Leben wiederaufzubauen. Und diejenigen, die immer noch vertrieben sind, brauchen Unterstützung, um in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Mit Amal Clooney kämpft eine renommierte Menschenrechtsanwältin an Ihrer Seite für die Rechte der Jesiden.

Der Kampf um Gerechtigkeit ist ein harter Kampf. Amal Clooney und ich haben intensiv mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates zusammengearbeitet, um das UNITAD-Team zu bilden (Ermittlungsteam der Vereinten Nationen zur Förderung der Rechenschaftspflicht für begangene Verbrechen des selbst ernannten Islamischen Staates im Irak, die Redaktion). Es soll systematisch Beweise für die Verbrechen des IS im Irak sammeln. Nun ist kollektives Handeln gefragt, um die Exhumierung von Massengräbern in den Vordergrund zu rücken. Opfer müssen lokalisiert und identifiziert werden, damit Familien ihre geliebten Angehörigen angemessen beerdigen können. Wir wollen, dass diese Beweise in Strafverfahren, die Opferrechte respektieren, verwendet sowie internationale Standards von ordnungsgemäßen Verfahren werden.

Starke Frauen: Für Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (rechts) ist Nadia Murad nicht nur eine Klientin, sondern inzwischen auch eine Freundin geworden. Die Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney setzt sich dafür ein, dass IS-Terroristen der Prozess gemacht wird. Quelle: imago

Kommen Sie voran, Täter vor Gericht zu bringen?

In den Niederlanden und Frankreich laufen bereits Ermittlungen für Verbrechen, die von ausländischen Kämpfern gegen Jesiden begangen wurden. In Deutschland vertritt Amal Clooney in den ersten drei Verfahren weltweit, in denen Mitglieder des IS wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vor Gericht stehen, jesidische Überlebende. Dies sind aber nur eine Handvoll Länder, die Verantwortung übernehmen, eigene Staatsangehörige vor Gericht zu stellen. Staaten müssen signalisieren, dass Straflosigkeit nicht akzeptabel ist, und dass sie ihre Staatsbürger für Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. Bis dahin warten die Überlebenden weiterhin auf Gerechtigkeit.

Murad fordert Politik auf, Maßnahmen zu ergreifen

Konnten Sie auf politischer Ebene Erfolge erzielen? Es heißt es gibt kein Staatsoberhaupt auf der Welt, das Sie nicht gesprochen haben ...

Ich habe mich mit vielen führenden Politikern der Welt getroffen. Die meisten haben sich meine Geschichte angehört, aber es ist schwierig, Regierungen davon zu überzeugen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um vor Ort für die jesidische Gemeinschaft etwas zu bewirken. Viele Politiker mögen sagen, dass sie verstehen, sie haben aber nicht den politischen Willen, den notwendigen Wandel herbeizuführen. Dennoch haben zahlreiche Regierungen meine Gemeinschaft auf vielfältige Weise unterstützt – von Gerechtigkeit über Sicherheit bis hin zu greifbarer Unterstützung vor Ort in Sindschar. Wir sind denen, die uns unterstützt haben, für immer dankbar. Aber es bleibt noch viel Arbeit. Ich hoffe, dass die Staatsoberhäupter, die meine Geschichte hören, dazu gebracht werden, konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Jesiden zu ergreifen.

Im Gespräch: Angela Merkel (links) tauscht sich im Kanzleramt in Berlin mit Nadia Murad (rechts) aus. Mit am Tisch: Hannovers Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal. Sie hatte Murad in einem Flüchtlingscamp für eine ihrer Dokumentarfilme interviewt. Quelle: dpa

Murad hilft Landsleuten mit eigener Organisation

2018 haben Sie „Nadia's Initiative“ gegründet. Was ist das für eine Organisation?

„ Nadias Initiative“ setzt sich weltweit für Überlebende sexueller Gewalt ein. Außerdem arbeitet sie daran, die Region Sindschar wieder aufzubauen, damit Jesiden in ihre Heimat zurückkehren und ihr Leben in Würde leben können. Wir arbeiten eng mit den Gemeinden zusammen, um sicherzustellen, dass wir ihre Bedürfnisse erfüllen und die Lücken bei der Erbringung von Dienstleistungen schließen. Viele Überlebende sowohl von Völkermord als auch von sexueller Gewalt haben uns gesagt, welche konkrete Unterstützung sie benötigen: Sie brauchen Hilfe, um ihre Häuser wieder aufzubauen, Zugang zu sauberem Trinkwasser und angemessener medizinischer Versorgung zu bekommen, sie brauchen Hilfe, ihren Lebensunterhalt wieder zu sichern und ihre Kinder zur Schule schicken zu können. Diese konkrete Unterstützung muss in Verbindung mit den Bemühungen um Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht ihrer Täter erfolgen. Aus diesem Grund konzentriert sich die Arbeit von „ Nadias Initiative“ sowohl auf konkrete Projekte im Sindschar-Gebiet als auch auf Lobbyarbeit, um Gerechtigkeit und Sicherheit für Jesiden und Überlebende weltweit zu erreichen.

Ein Buch für den Papst: Nadia Murad überreicht Papst Franziskus ihre Biografie „Ich bin eure Stimme“ (Knaur, 376 Seiten, 9,99 Euro). Quelle: Instagram

Es dürfte schwer auf Ihren Schultern lasten, so eine bedeutende Figur geworden zu sein, Ihr Volk setzt große Hoffnungen in Sie. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht aufzugeben?

Meine Geschichte immer und immer wieder neu zu erzählen, um die Not meines Volkes auf der internationalen Tagesordnung zu halten, ist eine schwere Last, die es zu tragen gilt. Aber ich trage sie weiterhin, weil mir meine Gemeinschaft am Herzen liegt und ich weiß, dass sie dringend Unterstützung braucht. Ich tue es, weil die Opfer Gerechtigkeit verdienen und die Überlebenden es verdienen, in Würde zu leben. Ich tue es für meine Mutter und all jene, die ich verloren habe. Für sie kann ich nicht aufgeben.

Privates Glück: Mit Abid Shamdeen ist Nadia Murad verlobt. Der Dolmetscher engagiert sich auch für ihre Organisation „Nadias Initiative“. Quelle: Instagram

„Werde nicht aufhören, meine Stimme einzusetzen“

Was gibt Ihnen die Kraft, unermüdlich für Gerechtigkeit zu kämpfen?

Meine Gemeinschaft ist seit Jahrhunderten verfolgt worden. Wir sind stark und wir sind widerstandsfähig. Aber die Bemühungen des ISIS, uns zu vernichten, waren fast erfolgreich. Dieses Mal können wir ohne die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und der nationalen Regierungen im Irak nicht wiederaufgebaut werden. Ich habe das Glück, dass Menschen meine Geschichte gehört haben und immer noch hören. Meine Geschichte ist zu meiner größten Waffe geworden im Kampf um die Umkehrung der Auswirkungen des ISIS-Genozids an meinem Volk geworden. Und solange meine Glaubensgemeinschaft nicht wieder sicher leben kann, werde ich nicht aufhören, meine Stimme für Veränderungen einzusetzen.

Von Mirjana Cvjetkovic