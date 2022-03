Hannover

Der Anstieg antisemitischer Straftaten in Niedersachsen ist beachtlich: Waren es 2020 noch 179 eingeleitete Ermittlungsverfahren, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 253. Die Dunkelziffer dürfte deutlich größer sein. Immerhin geht aus einer Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem Jahr 2019 hervor, dass lediglich 21 Prozent der Opfer gravierender antisemitischer Übergriffe diese überhaupt zur Anzeige bringen. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) wirbt deswegen dafür, antisemitische Straftaten besser zu erkennen. Helfen soll ein Leitfaden für Polizei und Justiz.

„Es ist besonders wichtig, antisemitische Straftaten als solche zu erkennen, klar zu benennen und konsequent zu verfolgen. Denn häufig werden antisemitische Bezüge nicht offen propagiert, sondern durch die Verwendung angeblich ganz anders gemeinter Symbole oder Bezeichnungen getarnt“, sagte sie am Mittwoch in Hannover. Ein Phänomen, das im Rahmen der Corona-Demonstrationen noch einmal verstärkt sichtbar wurde: Der Davidstern wurde dort beispielsweise in Verbindung mit der Aufschrift „ungeimpft“ gezeigt. Laut Justizministerin Havliza klar eine Straftat.

Auch Perspektive der Betroffenen steht im Fokus

Der Leitfaden, der unter anderem in Kooperation mit der Recherche- und Informationsstelle gegen Antisemitismus Niedersachsen (Rias) entstanden ist, soll im Umgang mit antisemitischen Straftaten mehr Handlungssicherheit geben. Teil des Leitfadens ist unter anderem eine Checkliste, die eine Einordnung erleichtern soll und auch auf die Betroffenheitsperspektive eingeht. Daneben enthält der Leitfaden Hintergrundinformationen über antisemitische Codes und Symbole.

Katarzyna Miszkiel-Deppe, Projektleiterin der Rias, betonte, dass es im Umgang mit antisemitischen Straftaten vor allem darauf ankomme, die betroffene Perspektive ernst zu nehmen. Dass menschenverachtende Straftaten in der Vergangenheit mitunter von Behörden nicht als solche erkannt wurden, habe Betroffene abgeschreckt, Anzeige zu erstatten. Mit Blick auf die gezeigten Symbole auf Corona-Demonstrationen machte sie deutlich, dass durch die „Stilisierung zur Opferrolle“ die Geschichte umgedreht werde. Ein Vergleich mit Anne Frank sei ein klassischer Fall des sogenannten Post-Shoah-Antisemitismus.

Franz Rainer Enste, Landesbeauftragter gegen Antisemitismus, zeigte sich überzeugt, dass der Leitfaden gerade bei dieser Einordnung helfe. „Bei der Lektüre wird deutlich, wie dynamisch, vielgestaltig und oftmals subtil antisemitische Feindbilder und Stereotype wirken.“

Neben dem Leitfaden hat die Landesregierung bereits weitere Instrumente im Kampf gegen Antisemitismus umgesetzt. 2020 wurde eine Zentralstelle gegen Hasskriminalität bei der Staatsanwaltschaft Göttingen geschaffen. Daneben wurde die Richtlinie für Straf- und Bußgeldverfahren geändert – antisemitische Straftaten können demnach nicht mehr wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Entscheidend hierfür ist das öffentliche Interesse an der Aufklärung.

Grüne fordern, dass Corona-Proteste stärker in den Blick genommen werden

Marie Kollenrott, rechtspolitische Sprecherin der Grünen, machte deutlich, dass gerade die Corona-Proteste stärker in den Blick gehörten. „Holocaustverharmlosung und antisemitische Hetze gegen Demokratie und Rechtsstaat sind keine Kavaliersdelikte und fallen auch nicht unter den Tatbestand der Beleidigung. Die Justizministerin muss sicherstellen, dass das ganze strafrechtliche Spektrum solcher Taten, also Volksverhetzung, Bedrohung, Aufruf oder Billigung von Straftaten und Verleumdung im Rahmen jeweils mit aller Konsequenz ausermittelt und geahndet wird.“ Zudem kritisiert sie, dass die Zahlen der Ministerin nicht zu einer aktuellen Anfrage der Fraktion passten, die Aufschluss über antisemitische Straftaten im Rahmen von Corona-Protesten geben sollte. „Demnach hat es kein einziges Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung antisemitischer Kennzeichen auf Corona-Demos gegeben. Gleichzeitig wird aber offenbart, dass es nachweislich und gut dokumentiert zahlreiche Verstöße im ganzen Land gegeben hat“, so die Grüne.

Von Mandy Sarti