Hannover

Weiter nordwestlich in Deutschland geht fast nicht, wenn man keine nassen Füße bekommen will. Ein grün-weiß gestreifter Holzpflock auf Borkum markiert als symbolischer Grenzpfosten diesen äußersten Punkt Deutschlands. Der Pfahl bei den Dünen ist eine touristische Attraktion auf der Nordseeinsel, und um Tourismus und um Grenzen geht es hier auch.

Aber vor allem geht es um Krieg und um Erdgas, das infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine unglaublich teuer geworden ist. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) in Hannover spricht von „Preisen, die jenseits dessen sind, was wir je erlebt haben“. Ludwig Möhring ist seit 30 Jahren im Geschäft.

Bedarf in Deutschland: 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas

Deutschland deckt rund die Hälfte seines jährlichen Verbrauchs von 90 Milliarden Kubikmetern mit Lieferungen aus Russland. Das hat lange viele nicht gestört, doch seitdem Krieg ist in Europa, will die Bundesregierung unabhängiger von russischem Gas werden. Und damit kommt der Grenzpfosten auf Borkum ins Spiel. Wenn man dort auf das Meer hinausblickt, dann sieht man nordwestlich in den Teil der Nordsee, in dem die niederländische Gesellschaft Oranje Nassau Energie (ONE-Dyas) rund 500 Meter von deutschen Hoheitsgewässern entfernt eine Bohrplattform ins Meer stellen und dort Gas fördern will.

Lehnt die Bohrplattform vor seiner Insel ab: Jürgen Akkermann, Bürgermeister von Borkum. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Pläne haben schon für diplomatische Missstimmung zwischen beiden Ländern gesorgt. Sie ärgern Umweltschützer, die Menschen auf der Insel und ihren Bürgermeisters Jürgen Akkermann (parteilos). Die Bohrung würde die Meeresumwelt und das Weltnaturerbe Wattenmeer massiv beeinträchtigen, sagt Axel Ebeler, der stellvertretende Landesvorsitzende des BUND.

Er warnt vor möglichen Erdbeben und Landabsenkungen. Andere Verbände verweisen auf Zugvögel, die gestört würden. Das Bemühen, die ausgestorbene europäische Auster wieder in der südlichen Nordsee anzusiedeln, werde torpediert. „Die geplante Plattform ist einfach zu dicht am Wattenmeer“, findet auch Bürgermeister Akkermann.

Abgesehen davon, dass sie den Blick über die Nordsee beeinträchtigen könnte. Die Bohrinsel wäre von der Strandpromenade aus zu sehen, fürchtet der Bürgermeister. Ein Rathausmitarbeiter hat 2017 ein Foto gemacht, als ONE-Dyas schon einmal probeweise gebohrt hat. Auf dem Foto sieht man die Plattform sehr deutlich am Horizont – neben den Rotoren des Offshore-Windparks Riffgat, der ja auch schon da ist und den Blick verstellt. ONE-Dyas sagt, eine spätere feste Bohrinsel werde weniger hoch und daher weniger sichtbar sein.

Will man Erdgas im Wattenmeer fördern?

Die Plattform soll 20 Kilometer vor Borkum im niederländischen Küstenmeer entstehen. Nur 500 Meter weiter östlich beginnen deutsche Hoheitsgewässer, und nur wenige Kilometer weiter beginnt der besonders geschützte Nationalpark Wattenmeer. Etwa die Hälfte der Vorkommen des Erdgasfeldes N05-A liegen auf der deutschen Seite des Wattenmeers und zum Teil auch im Nationalpark. Das Landesamt für Bergbau in Clausthal-Zellerfeld im Harz ist darum in das Genehmigungsverfahren einbezogen.

Im Nationalpark Wattenmeer: Die ostfriesische Insel Borkum. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Aber will man das überhaupt? Im Wattenmeer nach Gas bohren? Ein neues niedersächsisches Gesetz soll Tiefenbohrungen im Nationalpark ausdrücklich ausschließen. Kritiker bemängeln, dass das nur für den Nationalpark, aber nicht das gesamte Wattenmeer gilt. Das Projekt von ONE-Dyas verhindert das Gesetz nicht. Ohnehin scheint seit Kriegsbeginn die Versorgungssicherheit Vorrang vor Umweltfragen und touristischen Einschränkungen zu haben.

Im Grenzgebiet: Das Erdgasfeldes N05-A im niederländisch-deutschen Grenzgebiet vor Borkum. Quelle: Meike Hakemeyer

Ohne Zweifel würde N05-A die Versorgungssicherheit in Deutschland erhöhen. Es hat mit einem geschätzten Volumen von 60 Milliarden Kubikmetern keine gigantischen Ausmaße, ungefähr die Hälfte liegt nach Expertenangaben auf deutschem Hoheitsgebiet. Das würde die geschätzte Summe aller sicheren und wahrscheinlichen Erdgasreserven in Deutschland fast verdoppeln. Der BVEG gibt sie aktuell mit noch 40,8 Milliarden Kubikmetern an.

97 Prozent kommen aus Niedersachsen

Diese Reserven liegen fast ausschließlich in Niedersachsen. Knapp 97 Prozent der gesamten deutschen Fördermenge kamen 2020 von hier, vor allem aus dem Westen und Nordwesten. Den Rest steuerte Sachsen-Anhalt mit etwas mehr als 2 Prozent bei. Die Beiträge aus Bayern, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern bewegten sich in Promillebereichen.

Ohne Import geht es nicht: Erdgasterminal in Emden, wo Gas aus Norwegen ankommt. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Gemessen am Gesamtbedarf in Deutschland wirkt aber auch die niedersächsische Fördermenge nicht gerade beeindruckend. 90 Milliarden Kubikmetern Verbrauch stehen 4,9 Milliarden Kubikmeter Jahresförderung gegenüber. Das ist weniger als ein Viertel dessen, was zu Hochzeiten, gegen Ende der Neunzigerjahre, an Ertrag da war.

Dennoch solle man die verbliebenen fünf Milliarden als Beitrag zur Versorgungssicherheit nicht unterschätzen, mahnt BVEG-Geschäftsführer Möhring. In Deutschland gibt es riesige Erdgasspeicher. Anfang März waren die mit acht Milliarden Kubikmetern nur ungefähr zu einem Drittel gefüllt. „Wo wären wir ohne die fünf Milliarden Kubikmeter aus der heimischen Produktion?“ Möhrings Frage ist rhetorisch.

Produktion lässt sich nicht ohne Weiteres ausweiten

Diese heimische Produktion lasse sich nicht ohne Weiteres ausweiten, sagt Möhring. „Die Förderunternehmen in Deutschland produzieren am Limit. Sie können kurzfristig nicht mehr Erdgas in den Markt bringen.“ Dasselbe gelte für Norwegen, das nach Russland der zweitgrößte Lieferant nach Deutschland ist. Damit kommen die Niederländer ins Spiel, die Nummer drei.

Doch die waren zuletzt einigermaßen genervt von Deutschland. Das hat auch mit deutscher Sperrigkeit bei der Genehmigung von N05-A zu tun und Problemen bei der Förderung auf dem holländischen Festland bei Groningen, dem größten Erdgasfeld in Westeuropa. Es sind die gleichen Nebenwirkungen der Förderung, wie man sie auch in Niedersachsen rund um Verden, Diepholz oder Cloppenburg kennt: Wo Gas gefördert wird, bebt hin und wieder die Erde. Die Niederländer stellen nach erheblichen Schäden die Produktion bei Groningen bis Mitte 2022 ein.

Trotzdem hatte Deutschland schon im Dezember angefragt, ob die Niederlande ihre Lieferungen im laufenden und kommenden Winter nicht erhöhen könnten. Die Antwort fiel kühl aus. Wie sich die Bundesregierung das vorstelle, wollte der damalige Wirtschaftsminister Stef Blok von seinem deutschen Amtskollegen Robert Habeck (Grüne) wissen. Es werde für ihn jedenfalls „schwer, zu erklären“, die Gasproduktion in Groningen zu erhöhen, während Deutschland sich gleichzeitig gegen die Förderung im Wattenmeer ausspreche.

Land schließt Gas aus dem Wattenmeer nicht mehr aus

Doch genau so steht das im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP in Berlin. Und auch der niedersächsische Landtag und die Landesregierung sprachen sich bis vor Kurzem noch klar gegen N05-A aus. Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte im Sommer: „Ich lehne dieses Vorhaben am Rand unseres Nationalparks ‚Niedersächsisches Wattenmeer‘ strikt ab. Es passt nicht in die Zeit.“ Auf Antrag von Rot-Schwarz fasste der Landtag im Oktober einen entsprechenden Beschluss. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte noch im November, Umwelt- und Klimaschutz seien höher einzuschätzen als wirtschaftliche Interessen.

Hat seine Haltung geändert: Olaf Lies (SPD) Umweltminister von Niedersachsen. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Das war vor dem Krieg. „Vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Realitäten müssen wir das Thema neu bewerten“, sagt Althusmann kürzlich dem NDR. Um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, müssten „alle energiepolitischen Optionen auf den Tisch“. Also auch N05-A. „Da haben wir die Haltung geändert“, erklärt ein Sprecher von Lies. „Wir können nicht auf der einen Seite sagen: Liebe Niederländer, liefert uns mehr Gas – und dann gegen Fördermaßnahmen vorgehen.“

Bei der Gasförderung können bei Unfällen Schadstoffe wie Bohrschlämme austreten. Borkums Bürgermeister Akkermann findet darum auf eine Frage bisher keine plausible Antwort: „Wenn man die Erdgasförderung für so unsicher hält, dass man sie im Nationalpark Wattenmeer kategorisch ausschließt, wie kann man dann sagen: Aber 15 bis 20 Kilometer außerhalb ist alles okay. Für fließendes Wasser ist das keine große Strecke.“