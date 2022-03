Hannover

Um sich unabhängiger von russischen Energielieferungen zu machen, soll Niedersachsen bereits in diesem Jahr zum Drehkreuz von Gasimporten aus anderen Ländern werden. Die Landesregierung will in den kommenden Monaten Anlandemöglichkeiten für Schiffe zur Speicherung und Regasifizierung von Flüssiggas in Wilhelmshaven und Stade schaffen. „Wir sind bereits mit den Unternehmen in konkreten Gesprächen über schnelle technische Lösungen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) im Interview dieser Zeitung. Bis Ende 2023 könnten so alleine in Wilhelmshaven 10 Millionen Kubikmeter verflüssigtes Gas anlanden.

Niedersachsen prüft laut Althusmann ein weiteres Projekt in Stade. Unter der Elbinsel „Stader Sand“ befinde sich demnach das bestehende Gashochdrucknetz. „Möglicherweise könnte über ein in Stade liegendes Spezialschiff dort ebenso Flüssiggas eingespeist werden.“ Die LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Stade und vielleicht auch Brunsbüttel könnten ab 2025 gemeinsam etwa 25 bis 30 Milliarden Kubikmeter durch Import von Flüssiggas liefern.

Gespeichertes Gas reicht bis Ende 2022

„Energieversorgungssicherheit wird die zentrale wirtschafts- und sicherheitspolitische Frage der kommenden Monate und Jahre sein“, sagte Althusmann. Russland liefere jährlich mehr als 50 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland, die Hälfte des deutschen Gasverbrauchs. Kurzfristig sei es kaum möglich sein, die bisherigen Gasimporte aus Russland vollständig zu kompensieren.

„Wir müssen sorgsam umgehen mit dem verbleibenden Gas und in der kalten Jahreszeit möglichst Energie einsparen“, sagte der CDU-Landeschef. Der derzeitige Füllstand aller Speicher in Deutschland liege bei rund 25 Prozent. „Das wird zusammen mit der eigenen Förderung von etwa fünf Milliarden Kubikmeter Gas in Deutschland etwa bis zum Ende dieses Jahres reichen. Ab da wird es schwierig.“ Althusmann sprach sich deshalb auch für eine Verlängerung der Laufzeit der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke – unter anderem in Lingen im Emsland – um zwei Jahre aus. „Die Energieversorger sagen, dass es schwierig, aber nicht unmöglich ist.“

Große Belastung für Pendler

Um die Bürger von drastisch gestiegenen Kraftstoffpreisen durch den Ukraine-Krieg zu entlasten, forderte Althusmann den Bund auf, die Mehrwertsteuer auf 7 Prozent und die Mineralölsteuer zu senken. Das könne für jeden Bürger an der Zapfsäule 40 bis 50 Cent pro Liter ausmachen. „Das ist für die täglichen Pendler in einem Flächenland wie Niedersachsen, die auf ihr Auto angewiesen sind, enorm wichtig.“

Niedersachsen will Fischern helfen

Niedersachsen will auch den von enorm gestiegenen Dieselpreisen getroffenen Fischern in der Nord- und Ostsee helfen. Die Küstenfischerei brauche Unterstützung, sagte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Mittwoch. „Die hohen Treibstoffpreise sind eine massive Herausforderung, viele bleiben deshalb derzeit mit ihren Kuttern in den Häfen.“ Otte-Kinast forderte die Bundesregierung auf, die Fischer bei dem Hilfspaket für die vom Ukraine-Krieg betroffenen Wirtschaftszweige zu berücksichtigen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verlangte unterdessen eine Anhebung der Kilometerpauschale für die fast 375.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Niedersachsen von 30 auf 38 Cent pro Kilometer, wenn sie ihr Privatauto dienstlich nutzen. Die steigenden Spritkosten seien eine immer größere Belastung, sagte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh. „Das Land muss schnell tätig werden und für eine Erstattung der Kosten sorgen.“

Von Marco Seng