Niedersachsen will für aus der Ukraine geflüchtete Kinder rund 50.000 zusätzliche Plätze in Krippen und Kindergärten schaffen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will dafür gültige Standards bei Gruppen- oder Raumgrößen aussetzen. „Wir müssen den Kindern aus der Ukraine helfen“, sagte Tonne dieser Zeitung. Es müsse flexibel und pragmatisch auf die „außergewöhnliche Notlage der Kinder“ reagiert werden.

Tonne will unter anderem bis Ende Juli in allen Gruppen jeweils ein Kind mehr erlauben, also 16 Kinder pro Krippen- und 26 pro Kindergarten-Gruppe. Allein diese Änderung soll mehrere Zehntausend zusätzliche Plätze im ganzen Land schaffen. Das Kultusministerium senkt auch Raumstandards ab, damit in kleinen Gruppenräumen künftig mehr Kinder betreut werden dürfen. Dazu soll die Betriebserlaubnis für geplante neue Kitas leichter erteilt werden, sodass diese schneller eröffnet werden können.

„Wir müssen den Kindern aus der Ukraine helfen“: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Moritz Frankenberg

Angebote für alle geflüchteten Kinder

„Damit wollen wir den Kita-Trägern einen Instrumentenkoffer an die Hand geben, um die Schaffung bedarfsgerechter Angebote für geflüchtete Kinder zu unterstützen“, sagte Tonne. „Wir wollen ja allen geflüchteten Kindern ein Angebot machen.“ Das Land setze zudem alle Hebel in Bewegung, um die Kitas und Schulen auch mit zusätzlichen Ressourcen zu unterstützen. „Auch die Gewinnung ukrainischen Personals wollen wir beschleunigen durch weniger bürokratische Hürden“, erklärte der Kultusminister.

Tonne räumte ein, dass ihm die Entscheidungen nicht leicht gefallen seien, insbesondere bei der Gruppenerweiterung und den Raumstandards. „Mit der Corona-Pandemie steckt den Lehrkräften und dem Kita-Personal bereits eine lange und zermürbende Krise in den Knochen.“ Die Aufnahme der ukrainischen Kinder werde eine weitere riesige Herausforderung für Kitas und Schulen. „Aber eine derartige Krise lässt sich nicht mit Rahmenbedingungen im Normalmodus bewältigen.“

Kitas: Gewerkschaft warnt vor Überlastung

Die Gewerkschaft Verdi warnte vor einer Überlastung der Kitas. „Die Schraube der Belastung darf nicht noch weiter angezogen werden, schon gar nicht über mehrere Monate, sonst wird sie überdreht und das Gegenteil erreicht: Kräfte fallen aus oder noch mehr dringend erforderliche Fachkräfte steigen aus dem Beruf aus“, sagte Verdi-Landeschef Detlef Ahting. Zwar müssten die geflüchteten Kinder bestmöglich unterstützt werden. Allerdings laufe wegen zahlreicher Corona-Infektionen schon jetzt kaum eine Kita im Normalbetrieb.

An den niedersächsischen Schulen sind bislang rund 2700 ukrainische Kinder und Jugendliche gemeldet. Das macht durchschnittlich etwa ein Kind pro Schule. Die Zahl hat sich innerhalb einer Woche verdreifacht. Für die Kitas wurden bisher keine Zahlen genannt.

Von Marco Seng