Hannover

Niedersachsen bereitet sich auf mögliche Auswirkungen des Ukraine-Krieges vor. Innenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte umfassende Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen an. Niedersachsen bereitet sich demnach unter anderem auf Cyber-Angriffe und Probleme bei der Energieversorgung vor. Die Polizei soll russische und ukrainische Einrichtungen stärker schützen.

Treibstoffvorräte und Satellitentelefone

Niedersachsen müsse sich für den Fall vorbereiten, dass der russische Angriff auf Deutschland „durchschlage“, sagte Pistorius am Donnerstag. Das heiße Katastrophenschutz, Polizei und Rettungsdienste. „Wir kümmern uns gerade um die Frage, wie wir Treibstoffvorräte anlegen können, um eben auch über einen Zeitraum X einsatzfähig zu bleiben“, sagte Pistorius. Zudem würden Satellitentelefone beschafft, um Kommunikation sicherzustellen, wenn es einen Angriff auf die Telefonnetze gebe. „Das sind alle Vorsichtsmaßnahmen, aber solche, die geboten sind, weil wir eine solche Situation in Europa auch noch nicht hatten.“

Laut Pistorius gibt es noch keine spürbaren Internet-Angriffe in Deutschland und Niedersachsen. Cyber-Attacken über die weltweiten Netze, insbesondere der Einsatz von Schadsoftware, seien aber nicht auszuschließen. Das könne auch die kritische Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorger sowie Krankenhäuser betreffen. Man sei jetzt dabei, Behörden und Unternehmen zu sensibilisieren, ihre Wachsamkeit zu erhöhen. „Das ist eine sehr angespannte Lage“, sagte Pistorius. Niedersachsen sei aber krisenerprobt.

Niedersachsen bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Der Innenminister erklärte, dass sich ein in der vergangenen Woche gegründeter interner Arbeitskreis der Landesregierung auch mit möglichen Fluchtbewegungen aus der Ukraine befasse. „Wir bereiten uns auf eine Aufnahme in Niedersachsen vor“, sagte Pistorius. „Wir werden die Kapazitäten entsprechend ausnutzen und erweitern.“ Am Freitag seien Gespräche mit Kommunalen Spitzenverbänden dazu geplant.

Von Marco Seng