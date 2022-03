Hannover

Russlands Krieg gegen die Ukraine treibt die Spritpreise in Deutschland auf immer neue Rekordhöhen. Niedersachsen fordert vom Bund jetzt Entlastungen für die Bürger. Aus der rot-schwarzen Landesregierung kamen Forderungen nach einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe. Zudem ist ein Energie-Schutzschirm für Verbraucher und Wirtschaft im Gespräch.

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar ist Super E10 im Schnitt um 21 Cent teurer geworden, der Dieselpreis ist sogar um 32 Cent emporgeschnellt. In Hannover etwa kosteten Super und Diesel am Montag zeitweise deutlich mehr als zwei Euro pro Liter. Auch der Großhandelspreis für Erdgas erreichte nach Angaben von Energiemarktexperten ein Allzeithoch.

Althusmann: Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe senken

„Verbraucher und Wirtschaft leiden gleichermaßen unter der Energiepreisinflation und benötigen dringend Entlastung“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) dieser Zeitung. „Eine rasche Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf beispielswiese 7 Prozent auf Energie, vor allem Kraftstoffe, würde sich an der Zapfsäule sofort im Portemonnaie bemerkbar machen.“

Althusmann forderte, angesichts der veränderten geopolitischen Lage die gesamte Energiepolitik in den zu Blick nehmen. „Die Bundesregierung muss jetzt ein Energiesicherheitskonzept erstellen, unter Berücksichtigung sämtlicher Ausstiegspläne, Energie-Importverknappungen, steigender Bedarfe sowie dem Ausbau der Erneuerbaren.“

Olaf Lies schlägt „Schutzschirm“ für Verbraucher und Wirtschaft vor

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) bringt einen Energie-Schutzschirm ins Spiel. Jenseits aller diskutierten Maßnahmen für eine Bremse der Energiepreissteigerungen müsse kurzfristig über einen Energiepreis-Schutzschirm für Verbraucher und Wirtschaft nachgedacht werden, sagte Lies dieser Zeitung. „Ein solcher Schutzschirm muss dafür sorgen, dass die aktuellen Preissteigerungen zumindest gedämpft werden.“ Lies schlug vor, einem Mechanismus mit einem gestaffelten Ausgleichsystem zu entwickeln. „Wir müssen mit einem solchen Schutzschirm vor allem denen helfen, die am meisten unter der aktuellen Preisspirale leiden, also denen, die ohnehin schon wenig haben.“

Jetzt doch Ölbohrungen nahe des Wattenmeers?

Lies rückte außerdem vom geplanten Verbot für Öl- und Gasbohrungen nahe des Wattenmeeres ab. Direkt im Nationalpark werde es keine Gasförderung geben, aber der Bereich sei etwas größer, sagte der SPD-Politiker am Montag. „Deswegen macht es Sinn, sowohl die niederländische Seite anzusehen wie auch zu sehen, was an anderen Stellen der Nordsee vielleicht möglich ist“, so der Minister.

FDP fordert Kehrtwende bei Gasbohrungen

Auch die FDP fordert Entlastungen, verweist aber auf die geplanten Maßnahmen auf Bundesebene – wie die Abschaffung der EEG-Umlage oder die Anhebung der Pendlerpauschale. „Oberste Priorität muss jetzt sein, diese zügig umzusetzen“, sagte der FDP-Fraktionschef im Landtag, Stefan Birkner. Er unterstützt Öl- und Gasbohrungen nahe des Wattenmeeres. Man brauche das Projekt, weil man unabhängiger vom russischen Gas werden wolle. Birkner hält auch eine Verlängerung der Laufzeit des Atomkraftwerks Lingen für denkbar. „Alles muss auf den Tisch.“

Die Grünen forderten indes eine schnellere Energie- und Wärmewende. „Überall dort, wo wir Energie sparen können, ist das gut“, sagte die Grünen-Landtagabgeordnete Imke Byl. „Das wird dann auch für den Verbraucher günstiger.“ So sorge beispielsweise der Bau von Solaranlagen auf Dächern auch für einen niedrigeren Gasverbrauch. Zudem sei jetzt klar geregelt, dass die Abschaffung der EEG-Umlage an die Verbraucher weitergegeben werden müsse.

Diskussion über Öl-Embargo

Ursache für die außergewöhnlichen Preissprünge sind Überlegungen der US-Regierung, einen Einfuhrstopp für russisches Öl zu verhängen. Das treibt die Preise für Öl und Gas in die Höhe. Anleger an der Börse reagierten nervös auf die Entwicklung. Am deutschen Aktienmarkt ging die Dax-Talfahrt zu Beginn der neuen Woche ungebremst weiter. Die Bundesregierung lehnte Energiesanktionen am Montag ab.

Von Marco Seng