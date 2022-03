Hildesheim

Niedersachsens FDP strebt bei der Landtagswahl am 9. Oktober ein zweistelliges Ergebnis an. „Wir müssen so stark werden, dass es keine Regierungsbeteiligung in Niedersachsen ohne die FDP geben kann“, sagte Birkner zur Eröffnung eines Landesparteitages in Hildesheim. Bei der letzten Landtagswahl im Oktober 2017 hatte die FDP lediglich 7, 5 Prozent erzielt und musste sich mit der Oppositionsrolle zufrieden geben.

Herrscht in Niedersachsen zu viel Mittelmaß?

In einer einstündigen Rede lastete Birkner der amtierenden Landesregierung von SPD und CDU Versagen in zentralen Punkten an. So sei die Unterrichtsversorgung so schlecht wie vor 20 Jahren. Trotz eines personell massiv aufgeblähten Wirtschaftsministeriums und eines Digitalisierungs-Staatssekretärs habe es die Regierung immer noch nicht geschafft, alle Gewerbegebiete anzuschließen. „Was macht eigentlich der Digitalisierungsminister? Niedersachsen wird von Stephan Weil nur mittelmäßig und ohne eine gemeinsame Idee regiert“, sagte Birkner.

Für wenig erfolgversprechend hält der FDP-Vorsitzende auch den jüngsten Wahlkampfplan der SPD, jede Schülerin und jeden Schüler mit einem kostenlosen Tablet auszustatten. Das reiche nicht, wesentlicher sei es, die Schulen digital auszurichten und sich um digitale Lerninhalte zu kümmern. Der 48-jährige Jurist und frühere Landesumweltminister leitet seit 2011 die Geschicke der niedersächsischen FDP und wurde am Sonnabend mit 92,71 Prozent der Stimmen der 247 Delegierten in seinem Amt bestätigt. Er kandidiert am Sonntag auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 9. Oktober.

Kuhle plädiert für mehr innere Wehrhaftigkeit

Der Bundestagsabgeordnete und niedersächsische FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle warb in einer viel beklatschten Rede dafür, den Gedanken der Zeitenwende ernst zu nehmen – und auf viele Bereiche herunterzubrechen. So habe die gesamte Gesellschaft viel zu lange den Gedanken der notwendigen Wehrhaftigkeit verdrängt.

„Als ich 2008 Abitur gemacht habe, gab es nur zwei Leute, die nur deshalb zur Bundeswehr gegangen sind, weil sie es versäumt hatten, den Wisch mit der Abmeldung abzuschicken“, sagte Kuhle, der selbst einen Zivildienst ableistete. Es sei nicht zufällig, dass sich in den letzten Jahrzehnten nur wenig junge Leute mit der Wehrfähigkeit auseinandergesetzt hätten. Man brauche jetzt aber kein Wiederaufleben der Wehrpflicht, für die sich noch nicht einmal der Bundeswehrverband ausspreche, sondern eine finanziell gut ausgestattete Bundeswehr mit motivierten Berufssoldaten, meinte Kuhle.