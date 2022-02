Hannover

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat die von der Bundesregierung angekündigte massive Erhöhung des Verteidigungsetats begrüßt. „Die aktuelle weltpolitische Lage ist dramatisch“, sagte er. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass es aus seiner Sicht jetzt auch auf einen Ausbau des Zivilschutzes ankomme. Im Fokus stehe das „Einstellen auf eine neue Bedrohungslage“.

Pistorius warnt vor Cyberattacken

Auch im Bereich der Cybersicherheit müsse es darum gehen, sich besser für die neue geopolitische Situation aufzustellen. Laut dem Innenminister gibt es in Niedersachsen derzeit keine Cyberattacken. Allerdings sieht der Minister keinen Grund zur Entspannung: Der Cyberkrieg, der von Russland gegen die Ukraine und inzwischen auch gegen die Slowakei gefahren werde, „könnte in einer oder zwei Wochen auch bei uns ankommen“, machte er deutlich. Ziel müsse es sein, eine damit verbundene Mangellage zu verhindern.

Zivilschutz stärken

Pistorius betonte am Montag in Hannover, dass sich Deutschland seit dem Fall der Mauer an seine Sicherheit gewöhnt habe. „Wir wissen, dass viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, mit Gefahren umzugehen.“ Deswegen müsse innenpolitisch mehr für den Zivilschutz getan werden. Es gehe darum, umzusteuern und die Versorgung sicherzustellen. Dies bedeute aber kein Zurück „in die Phase des Kalten Krieges“.

Innenminister Pistorius wirbt für europäische Zusammenarbeit

Pistorius zeigte sich überzeugt, dass der Brand- und Katastrophenschutz in Niedersachsen gut aufgestellt sei. Eine Novellierung des Katastrophenschutzgesetzes soll in dieser Woche ins Kabinett eingehen. Im Haushalt hatte das Land zudem zehn Millionen Euro für Sirenen bereitgestellt. Der Bund sieht 88 Millionen Euro für alle Länder vor. Die Strukturen müssten aber weiterentwickelt werden – die Summe, die bundesweit zur Verfügung gestellt werde, genüge nicht mal für den Bedarf in Niedersachsen, so Pistorius.

Gleichzeitig machte er auch deutlich, dass der Zivilschutz nicht mehr nur auf nationaler Ebene geregelt werden könne. „Es braucht eine europäische Zusammenarbeit.“

Von Mandy Sarti