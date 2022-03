Hannover

Von der Alternative für Deutschland (AfD) in Niedersachsen war in den vergangenen Wochen nicht viel zu hören – sieht man einmal von Demonstrationen gegen die Corona-Politik ab. Doch hinter den Kulissen tobt der Machtkampf zwischen den Lagern unvermindert weiter. Das macht jetzt ein von zahlreichen Parteimitgliedern unterzeichneter „Brandbrief“ deutlich, der dieser Zeitung vorliegt.

In dem Schreiben heißt es etwa, dass sich der Landesverband in einem „solch desolaten Zustand befindet wie noch nie“. Dies wird unter anderem mit Mitgliederschwund und „bedrückender und demotivierter Stimmung an der Basis“ begründet. Die Unterzeichner drängen auf einen Landesparteitag, um den Landesverband „wieder funktions- und arbeitsfähig“ zu machen. Sonst werde die Teilnahme bei der Landtagswahl am 9. Oktober riskiert.

Schwelender Streit zwischen zwei Lagern

Hintergrund ist der seit Jahren schwelende Streit zwischen einem radikaleren und einem gemäßigteren Lager im AfD-Landesverband, der immer wieder offen eskaliert. Dieser Konflikt hat unter anderem 2020 zur Auflösung der Landtagsfraktion und zum Sturz der damaligen Parteichefin Dana Guth geführt. Guth galt als gemäßigt.

Ihr Nachfolger, der amtierende Landeschef Jens Kestner, wird eher dem radikalen Flügel zugerechnet. Kestner wiederum musste ein Jahr später eine Niederlage einstecken, als er keinen aussichtsreichen Listenplatz für die Bundestagswahl 2021 bekam.

War 2020 als Parteichefin in Niedersachsen zurückgetreten: Dana Guth. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

So verwundert es kaum, dass sich unter den rund 400 Unterzeichnern des Brandbriefs die Bundestags- und Landtagsabgeordneten der AfD befinden, die nicht zum Kestner-Lager gezählt werden. Darunter sind etwa die Vorsitzenden der Kreisverbände Hannover Stadt und Hannover Land, Jörn König und Dirk Brandes, sowie der Spitzenkandidat für die Bundestagwahl, Joachim Wundrak.

Landesparteitag oder Briefwahl

Die Kritiker von Kestner fordern seit geraumer Zeit die Einberufung eines Landesparteitags, unter anderem um die Landesliste für die Landtagswahl aufzustellen. Aber auch, um für „Transparenz und Rechenschaft“ zu sorgen, wie es in dem Brief heißt. Das kann man als klare Kampfansage an den Landesvorstand verstehen. Immerhin 13 von 17 Kreisverbänden der AfD sollen die Forderung nach einem Parteitag beschlossen haben.

Der Landesvorstand will die Landesliste dagegen per Briefwahl aufstellen. Als Argument wird dabei unter anderem angeführt, dass keine Stadt in Niedersachsen der AfD eine ausreichend große Halle zur Verfügung stellen wolle. Die Kritiker von Kestner vermuten dagegen eher persönlich Motive hinter der Briefwahlidee. Nach ihrer Ansicht könnte ein Parteitag – angesichts der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse zwischen den Lagern – das Aus für Kestners politische Karriere bedeuten.

Wurden Namen ungefragt genutzt?

Aus dem Kestner-Lager heißt es zu dem Brief, dass einige Unterzeichner gar nicht mehr in der Partei seien und andere nichts von ihrer Auflistung gewusst hätten. Das ungefragte Nutzen von Mitgliedernamen oder -E-Mails habe es nicht zum ersten Mal gegeben.

Die AfD hat zwar noch einige Monate Zeit, um ihre Landesliste aufzustellen, doch das Wundrak-Lager drückt jetzt aufs Tempo und warnt eindringlich vor einem Scheitern. „Eine selbst verursachte Nicht-Teilnahme an der Landtagswahl in Niedersachsen würde bekanntermaßen verheerende Folgen, auch für zukünftige Wahlen, mit sich bringen“, heißt es in dem Brief. Davon werde sich die Landespartei nicht mehr erholen, fürchtet einer der Unterzeichner.

Von Marco Seng