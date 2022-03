Hannover

CDU-Landeschef Bernd Althusmann ist jetzt auch offiziell Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Landtagswahl am 9. Oktober. Bei einem CDU-Parteitag am Sonnabend in Hannover wurde der Wirtschaftsminister von den rund 100 Delegierten einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt. „Wir können kämpfen, wir wollen kämpfen und am Ende auch gewinnen“, sagte Althusmann. Als Schwerpunkte für den Wahlkampf kündigte er die Bildungs- und Sicherheitspolitik an.

Im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Der Parteitag stand neben der Nominierung des Spitzenkandidaten ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges, den Althusmann als russischen „Angriff auf die demokratische Welt“ bezeichnete. „Dafür werden wir Putin zur Rechenschaft ziehen“, sagte der CDU-Chef. Auch Niedersachsen sei jetzt gefordert, den Menschen aus der Ukraine Schutz und Beistand zu geben.

