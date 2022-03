Hannover

Die Corona-Pandemie hat 2021 für mehr Sicherheit in Niedersachsen gesorgt – das zweite Jahr in Folge, denn die Zahl aller Straftaten war bereits 2020 auf einen historischen Tiefstand gesunken. Gleichzeitig war im vergangenen Jahr die sogenannte Kriminalitätsbelastung der Menschen noch nie so niedrig. Außerdem lag die Aufklärungsquote 2021 auf dem hohen Rekordwert des Vorjahres, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, die Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius am Donnerstag in Hannover vorgestellt hat. 

„Wir leben in einem äußerst sicheren Bundesland“, sagte der SPD-Politiker. Pistorius weiß die Statistik einzuordnen: „Die Zahlen können jederzeit wieder ansteigen.“ Es habe pandemiebedingt „schlichtweg weniger Gelegenheit für Kriminalität“ gegeben. „Das muss man zur Wahrheit hinzufügen.“ Gleichzeitig seien gerade Taten mit gewöhnlich geringer Aufklärungsquote besonders stark zurückgegangen, wie etwa Wohnungseinbrüche – von denen gab es im Pandemiejahr 2021 mit vielen Menschen im Homeoffice ein Drittel weniger als zuvor. „Nicht nur die historisch niedrigen Zahlen bei den Einbrüchen sind sehr positiv, sondern auch die Tatsache, dass inzwischen fast jede zweite Tat ein Versuch bleibt“, sagte Pistorius.

Kriminalität: Weniger Mord und Totschlag

Die Zahl aller Straftaten sank 2021 um 5 Prozent auf 472.000 Fälle. Im Vorjahr war die Gesamtzahl erstmals unter der 500.000-Marke gesunken (497.000). Die Aufklärungsquote lag bei 64 Prozent ­– und damit exakt auf dem Niveau des Vorjahres, was laut Pistorius „extrem gut“ war. Noch nie seit Beginn der Erfassung 1990 habe es bessere Werte gegeben. Damals wurde nicht einmal die Hälfte der Straftaten aufgeklärt. Die Kriminalitätsbelastung, also die Zahl der Taten pro 100.000 Einwohner, sank erstmals unter 6000 auf 5899.

Auch im Detail gab es erfreuliche Entwicklungen: Es gab 11 Prozent weniger Mord und Totschlag (182 Fälle – plus 188 versuchte Tötungen) bei einer Aufklärungsquote über 90 Prozent. Die Zahl der Gewaltdelikte wie Raub, Körperverletzung oder Bedrohung sank ein weiteres Mal um mehr als 2000 Fälle auf rund 72.000 Und auch die Kinder- und Jugendkriminalität ging zurück, die Drogendelikte ebenfalls. Es wurden auch deutlich weniger Fahrräder gestohlen.

Axel Brockmann, Landespolizeipräsident in Niedersachsen Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Doch nicht alles ist gut in der Statistik. Insgesamt 24.305 Fälle häuslicher Gewalt hat die Polizei in Niedersachsen im vergangenen Jahr festgestellt – in 60 Prozent der Fälle waren das Körperverletzungen. Es gab aber auch acht Morde und zwölf versuchte Morde sowie 17 Fälle von Totschlag und 32 Fälle von versuchtem Totschlag. 2020 hatte die Polizei 21.509 Opfer registriert. 29 Menschen seien durch häusliche Gewalt ums Leben gekommen, darunter 24 Frauen. Die Daten sind jedoch nicht vergleichbar, wie Landespolizeipräsident Axel Brockmann sagte, da der Begriff der häuslichen Gewalt neu gefasst wurde (hier einen Link setzen auf Zusatztext).

Mehr Kriminalität im Internet

Und noch ein Corona-Effekt gibt es: mehr Straftaten im Internet. Mit 45.141 Fällen (plus 5,5 Prozent) hat die Cyberkriminalität mit der Verbreitung von Kinderpornografie, Bedrohung, Betrug und Beleidigung laut Brockmann einen neuen Höchststand erreicht. 3800-mal drangen weltweit agierende Hacker in Server von Firmen, Krankenhäusern und Verwaltungen ein. In 300 Fällen legten Täter Firmen lahm, um Lösegeld zu erpressen.

Auch Polizeibeamte und Rettungskräfte sind im Corona-Jahr 2021 häufiger Opfer von Straftaten geworden. Laut Brockmann wurden 3628 Fälle registriert, 2 Prozent mehr als 2019. Zuwächse habe es insbesondere bei Widerstand und tätlichen Angriffen bei der Kontrolle von Corona-Regeln und bei Demos gegeben. Bei Gewalt gegen Rettungskräfte gab es fast 12 Prozent mehr Fälle.