Hannover

Angesichts der anhaltenden Krisenlage, die durch den Ukraine-Krieg noch einmal verschärft wird, appelliert die Kinder- und Jugendschutzkommission des Landes Niedersachsen an die Politik, sich verstärkt um die Rechte von Kindern und Heranwachsenden zu kümmern. „Wir haben den Eindruck, dass die Problematik der Kinder allzu sehr im Einzelfall gesehen wird und nicht so sehr als große Bevölkerungsgruppe, die zweifellos eigene Freiräume braucht“, sagt Johannes Schmidt, Landesvorsitzender des Kinderschutzbundes. Die Stimmen junger Menschen müssten viel eher gehört und besser berücksichtigt werden.

Fordert mehr Wertschätzung: Johannes Schmidt, Landesvorsitzender des Kinderschutzbund Quelle: Jan von Allwörden

Aufpassen, nicht eine Generation zum Therapiefall zu machen

Die zwei Corona-Jahre hätten schon massive Einschränkungen für die Kinder gebracht. „Der verbrecherische Krieg in der Ukraine schadet ganz massiv den Kindern, die als Geflüchtete hier alle erdenkliche Hilfe verdienen. Er belastet seelisch aber auch die Kinder bei uns, die sich fragen, ob die Welt, die sie kennen, noch lange Bestand hat“, sagt Schmidt im Gespräch mit der HAZ. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine ganze Generation zu Therapiefällen machen.“ Zwar demonstrierten gerade auch viele Jugendliche eindrucksvoll gegen den Krieg, der sie aber tatsächlich innerlich stark belaste.

So wichtig therapeutische Hilfe im Einzelfall auch sei, müsse Politik und Gesellschaft darauf achten, dass Kindern „Ermöglichungsorte“ erhalten blieben, in denen sie ihre ganz eigenen Fähigkeiten ausprobieren könnten. „Jedes Dorf, jeder Stadtteil, jede Institution, die mit Kindern zu tun hat, muss die Kinder befragen und bei ihren Entscheidungen beteiligen“, sagt der Chef des Kinderschutzbundes. Die Stimmen junger Menschen würden viel zu oft überhört.

Mehr Wertschätzung für die Jugendhilfe

In einem öffentlichen Appell, genauer hinzuschauen, weist die Kinder- und Jugendschutzkommission auch auf die knapp 15.000 jungen Menschen hin, die in Niedersachsen in voll- oder teilstationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung untergebracht sind. Sie hätten in der Pandemie durch die coronabedingten Kontaktbeschränkungen zusätzliche Erschwernisse erlebt. Das gelte auch für Menschen, die in Behinderteneinrichtungen lebten. Mehr öffentliche Wertschätzung verdienten auch die 80.000 pädagogischen Fachkräfte, die in Niedersachsen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe arbeiteten. „Das ist eine echte Ressource“, sagte Schmidt.