Er hat Massen von Kindern und Jugendlichen in Bewegung und zum Singen gebracht – weit über die Grenzen Braunschweigs hinaus. Die Aktion „Klasse! Wir singen“ hat den Kirchenmusiker Gerd-Peter Münden mit Liederfesten in großen Hallen in ganz Deutschland bekannt gemacht. Doch jetzt produziert der Domkantor mit einem ganz anderen Thema Schlagzeilen in der gesamten Republik. Die Braunschweiger Landeskirche hat Münden diese Woche rausgeworfen, weil er ihren Worten zufolge seinem Amt „nicht mehr glaubwürdig“ nachkommen könne.

Der Grund: Der Domkantor und sein aus Kolumbien stammender Ehemann haben angekündigt, ein Kind bekommen zu wollen – und zwar über eine Leihmutterschaft aus Kolumbien.

„Kündigung kommt für mich überraschend“

Müden will sich gegen den Hinauswurf vor dem Arbeitsgericht wehren und sieht gute Gründe dafür, dass die Kirchenleitung und besonders Landesbischof Christoph Meyns mit ihrem Ansinnen nicht durchkommen. „Die außerordentliche Kündigung kommt für mich völlig überraschend, denn eigentlich war angekündigt worden, dass man zu einer professionellen Mediation kommt“, sagt er.

Seit 1999 arbeitet der Pastorensohn als Domkantor in Braunschweig und hat Deutschlands größte Domsingschule mit rund 600 Kindern und Erwachsenen in 21 Chören geleitet. Die Kündigung sei hanebüchen, findet er. Er lasse sich doch von der Kirchenleitung nicht in sein „Privatleben“ hineinreden. „Das ist im im übrigen auch kein Fall Müden gegen die Kirche, sondern einer, der um die Frage kreist, wie die Kirche mit kinderlosen homosexuellen Paaren umgehe“, findet der geschasste Domkantor.

Langjähriger Mitarbeiter: Seit 1999 arbeitet der Pastorensohn Gerd-Peter Münden als Domkantor in Braunschweig. Quelle: Bert Strebe

Zu alt für eine Adoption

Der 56-jährige Müden ist mit einem 33-jährigen Mann verheiratet, der aus Kolumbien stammt. Müden berichtet, er habe anfangs über die Adoption eines Kindes nachgedacht. Doch dafür sei er zu alt, beschieden ihm die Behörden in Deutschland. Und in Kolumbien komme so etwas wegen der Ablehnung von Homosexuellen gar nicht in Betracht. Da habe man gemeinsam darüber nachgedacht, über die Ersatzmutterschaft einer befreundeten Kolumbianerin zu einem Kind zu kommen.

„Das hat mit Leihmüttertourismus nichts zu tun – ich teile die Position der Kirche, dass kommerzielle Leihmutterschaft verwerflich ist“, sagt der Kirchenmusiker im Gespräch mit dieser Zeitung. Er wirft seiner evangelischen Landeskirche ein widersprüchliches Verhalten vor: „Zum 1. Januar dieses Jahres hat sie die Ehe für Alle beschlossen und zum 23. März wirft sie einen schwulen Domkantor heraus.“

„Hier ist eine rote Linie überschritten“

Für die Landeskirche hat der Domkantor eine „rote Linie überschritten“, wie Kirchensprecher Michael Strauss sagt. „Durch das Vorhaben des Domkantors, in Kolumbien eine Leihmutterschaft zu beauftragen, ist die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zerstört worden.“ Nach intensiver Prüfung der Sachverhalte und sorgfältiger Abwägung aller Begleitumstände sei der Vorstand der Domstiftung zu dem Ergebnis gekommen, dass ein gedeihliches Zusammenwirken mit dem Domkantor nicht mehr möglich ist.

Wie es heißt, haben auch Kolleginnen des Kantors ihm dringend abgeraten, nach Kolumbien zu gehen und dort das Kind von einer Südamerikanerin austragen zu lassen. Auch aus Gründen des Respekts vor Frauen, die man nicht als Ware behandeln könne. Aber genau das geschehe durch Leihmutterschaften.

Kein Respekt vor Frauen? Kolleginnen hatten dem Domkantor von seinen Plänen eine Leihmutter in Kolumbien aufzusuchen, abgeraten. Quelle: Felix Heyder/dpa

Landesbischof Meyns hat darauf hingewiesen, dass die Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft nach deutschem Recht im Inland nicht zulässig wäre. Zudem stehe sie in Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen der evangelischen Kirche. „Insbesondere dann, wenn diese mit Geldzahlungen verbunden ist.“ Man müsse jedem Anschein entgegenwirken, dass Frauen und Kinder zu Waren degradiert und in ihrer Menschenwürde beschädigt werden, argumentiert die Kirchenleitung. Die Verabredung einer Leihmutterschaft sei jedenfalls keine Privatsache für den Kantor.

„Domkantor ist Teil des Verkündigungsauftrages der Kirche“

Der Göttinger Kirchenstaatsrechtler Peter Michael Heinig will zu dem konkreten Verfahren, das bald vor dem Braunschweiger Arbeitsgericht verhandelt werden wird, nichts sagen. Nur Grundsätzliches zu der angeblichen Privatsache. „Ein Organist oder Domkantor ist Teil des Verkündigungsauftrages der Kirche. Insofern herrschen hier schon größere Loyalitätspflichten.“ Solche Angestellten müssten auch mit ihrer Lebensführung für die Botschaft der Kirche einstehen und könnten sich nicht mit dem Argument von christlichen Grundsätzen verabschieden, ihr Leben sei reine Privatsache.

Chorleiter Münden argumentiert, dass auch nach dem strengen deutschen Embryonenschutzgesetz das Austragen eines Kindes durch eine „Ersatzmutter“ nicht strafbar sei. Zudem solle das Kind aus dem Land kommen, aus dem sein Ehepartner stamme. Man sei mit den beiden Frauen, die in Betracht kommen würden, auch befreundet und habe vor, lebenslang in Kontakt zu bleiben.

„Leihmutterschaft steht im Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen der evangelischen Kirche“: Landesbischof Christoph Meyns. Quelle: Susanne Hübner/dpa

Die Kirchenleitung hingegen glaubt, dass der Kantor mit seinem Vorgehen einfach die deutsche Rechtslage unterlaufen wolle – und sieht massiv kirchliche Botschaften gefährdet, die sich gegen Menschen- und Kinderhandel richten. Und auch gegen gewisse Spätformen des Kolonialismus.

Nur in einem sind sich Kirchenleitung und gekündigter Domkantor einig. „Dass dieser sich in der Vergangenheit große Verdienste um die kirchenmusikalische Arbeit am Braunschweiger Dom erworben hat.“