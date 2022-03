Hannover

Hannover bereitet sich offenbar auf eine große Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine vor, die in den kommenden Tagen über Berlin in die Landeshauptstadt kommen und von dort in ganz Niedersachsen verteilt werden sollen. Bereits am Dienstagabend kam der erste von mehreren Bussen aus Berlin auf dem Messegelände an. Insgesamt sollten am Dienstag nach Angaben der Stadt rund 400 bis 500 Menschen nach Hannover kommen, die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen waren. Sie gehören offenbar zu den insgesamt 10.000 Flüchtlingen, die allein am Dienstag in Berlin angekommen waren, wo kaum noch Platz in den Unterkünften ist.

120 Geflüchtete finden auf dem Messegelände Platz

Die Geflüchteten, vor allem Frauen und Kinder, wurden in Hannover in der Messehalle 27 untergebracht. Dort hatte die Stadt in den vergangenen Tagen gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz eine Unterkunft für bis zu 1200 Menschen errichtet und am Sonntag in Betrieb genommen. Die Geflüchteten sollen hier drei bis vier Tage bleiben und dann auf Städte und Gemeinden in ganz Niedersachsen verteilt werden.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) begrüßte die Menschen im Namen der Stadt. „Wir stehen Ihnen in diesen schwierigen Zeiten fest zur Seite“, versicherte Onay. „Die Stadt Hannover tut alles, um Sie bestmöglich unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen.“ Ein Dolmetscher übersetzte. Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) sagte: „Es bewährt sich, dass wir die Messehalle frühzeitig hergerichtet haben. Gleichzeitig war das erst der Anfang.“

Warmes Willkommen: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay begrüßte die Geflüchteten. Quelle: Ilona Hottmann

Hektische Telefonate zwischen Hannover und Berlin

Den ganzen Tag über hatte es offenbar hektische Telefonate zwischen Stadt, niedersächsischem Innenministerium und Bundesinnenministerium in Berlin gegeben. Lange war unklar, wie viele Menschen kommen würden. Zwischenzeitlich waren zwei Sonderzüge aus Cottbus angekündigt. Dann hieß es, es würden die Busse aus Berlin kommen.

Wie viele Menschen aus der Ukraine mittlerweile nach Niedersachsen gekommen sind, ist unklar. Das Land hatte am Montag von 900 Menschen in den Unterkünften der Landesaufnahmebehörde gesprochen. Allerdings kommen offenbar viele bei Freunden und Verwandten unter. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in den kommenden Tagen steigt. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind Millionen Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Land.

Hannover soll Verteilzentrum für Niedersachsen werden

Das Messegelände in Hannover soll nach dem Wunsch des Innenministeriums in Hannover dann offenbar landesweites Verteilzentrum für die Geflüchteten werden. Dem Vernehmen nach gibt es Überlegungen, nach denen ein Teil der nach Deutschland geflohenen Menschen in Zügen zum Messebahnhof in Laatzen gebracht und von dort auf dem Messegelände untergebracht wird. Dort sollen sie registriert und dann einige Tage später auf die Kommunen im Land verteilt werden.

Endlich in Sicherheit: Dima und seine Frau Ira aus Saporischschja, Quelle: Ilona Hottmann

Dazu soll nach den Worten von Messechef Jochen Köckler in eine weitere Messehalle hergerichtet werden. „Wir haben uns heute darauf vorbereitet, dass wir in Halle 13 eine Möglichkeit haben, die Geflüchteten zu registrieren und zu verteilen“, sagte Köckler der HAZ.

Mit den am Dienstagabend angekommenen Flüchtlingen ist die Notunterkunft auf der Messehalle bereits zur Hälfte belegt. Seit dem Nachmittag waren gut 150 Geflüchtete aus den Feuer- und Rettungswachen 2 und 10 aus der Innenstadt und aus Stöcken im Pendelverkehr mit Bussen zur Messehalle 27 gebracht worden. Es gibt Spielmöglichkeiten für Kinder, Waschmaschinen und Trockner und Gelegenheiten Handys und Smartphones aufzuladen. Dolmetscher und Sozialarbeiter kümmern sich um die Menschen.

Von Karl Doeleke