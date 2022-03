Hannover

Kai Weber, Geschäftsführer des niedersächsischen Flüchtlingsrats, erklärt im Interview, wie jeder Einzelne helfen kann und was Flüchtlinge jetzt vor allem brauchen.

Herr Weber, in Niedersachsen sind in den Unterkünften des Landes 900 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Die tatsächliche Zahl liege wahrscheinlich höher, sagt das Innenministerium, weil die Menschen bei Freunden und Familie unterkommen. Hat der Flüchtlingsrat Erkenntnisse, wie viele Ukrainer vor dem Krieg nach Niedersachsen geflohen sind?

Haben wir nicht, aber wir können den Eindruck des Landes bestätigen, dass sich etliche in Familien befinden und sich noch nicht bei Behörden gemeldet haben. Das war ja von der Politik so vorgesehen mit 90 Tagen Aufenthaltsrecht ohne Visumspflicht. Das haben viele genutzt. Es gibt ungefähr 30.000 Menschen in Niedersachsen, die Ukrainer sind, Aussiedler aus der Ukraine sind oder eingebürgerte Ukrainer.

„Flüchtlinge brauchen Rechtssicherheit“

Was benötigen Menschen, die vor einem Krieg geflohen sind, jetzt besonders dringend?

Im Moment sind das Informationen, Orientierung und ein Dach über dem Kopf, Sicherheit vor Krieg sowie Rechtssicherheit, damit die Menschen sich sammeln und Luft holen können. Das sind die ersten Schritte. Wohnung und Lebensunterhalt stehen dann als nächstes an.

Große Anteilnahme in Niedersachsen: Viele Menschen demonstrieren gegen den Krieg – und wollen helfen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Wenn ich helfen will, was kann ich dann tun?

Was jetzt wichtig ist – und das passiert viel – ist, dass Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Es gibt Wohnraumbörsen mit Hunderten Anmeldungen. Dass die Menschen hier ein Dach über dem Kopf haben und zur Ruhe kommen können, das ist sinnvolle Unterstützung. Allerdings muss das von der Verwaltung kontrolliert werden. Wir sehen hier auch Gefahren, denn nicht alle Angebote an die vorwiegend weiblichen Geflüchteten und ihre Kinder sind seriös. Wer keinen konkreten Kontakt zu Geflüchteten hat, sollte seinen Wohnraum bei der Stadt oder Gemeinde anbieten. Ansonsten geht es um die Stiftung von Alltäglichkeit: die Leute ansprechen, sie willkommen heißen, Hilfe anbieten, Solidarität vermitteln und ein Gefühl von aufgehoben sein. Das haben die Menschen im Krieg verloren.

Vorbereitet: Die Stadt Hannover hat eine Flüchtlingsunterkunft für 1152 Personen auf dem Messegelände hergerichtet. Quelle: Imago/Bernd Günther

Wie gut sollte man sich das überlegen, bevor man seine Wohnung teilt?

Da passiert oft etwas im Überschwang. Dann stellt sich bald heraus: Wir wohnen hier viel zu eng und kommen in Wahrheit gar nicht miteinander klar. Das muss man auch aus der Sicht der Betroffenen sehen: Wer tagelang in Bunkern und U-Bahnschächten gesessen hat, Krieg erfahren hat, der braucht einen Rückzugsraum. Nähe ist da oft gar nicht gewünscht, gerade wenn sie Verwandte vermissen oder verloren haben. Das sollte man sich wirklich gut überlegen – und das passiert häufig nicht, wenn es zur spontanen Entscheidungen kommt.

Dolmetscher helfen Flüchtlingen

Muss ich Ukrainisch können, um jemanden aufzunehmen?

Natürlich ergibt es Sinn, wenn man sich verständigen kann. Viele Geflüchtete sprechen Englisch. Wenn Wohnungen über die Kommunen vermittelt werden, haben die auch die entsprechenden Dienste und Dolmetscher – und die rund 200 Migrationsberatungen in Niedersachsen im Übrigen auch. Dann wird sich das finden.

Haben Sie Erkenntnisse über unbegleitete Minderjährige?

Das ist bislang kein nennenswertes Thema.

Viele Flüchtlingskinder werden zur Herausforderung

Was bedeutet das für Kindergärten und Schulen?

Das wird eine Herausforderung, wenn viele Kinder zusätzlich in Schule und Kindergarten kommen. Im Moment sind die Zahlen ja noch übersichtlich. Aber Kultusministerium und Schulen sollten sich darauf vorbereiten, dass die Zahlen noch deutlich steigen.

Ist die medizinische Versorgung geregelt? Oder riskiere ich Kosten, wenn ich Flüchtlinge zum Arzt begleite?

Die Frage stellt sich bei denjenigen, die nicht behördlich registriert sind, die als „Touristen“ mit 90 Tagen Aufenthaltsrecht hier sind. Insofern ist es sinnvoll, dass sie sich an die Ausländerbehörden wenden. Nach einer behördlichen Registrierung als Schutzsuchende können sie auch alle Leistungen wie Asylbewerber beanspruchen. Die Kostenübernahmezusage des Landes für den Beschluss der EU, den Kriegsflüchtlingen bis zu drei Jahre Aufenthaltsrecht zu gewähren, greift schon jetzt.

Von Karl Doeleke