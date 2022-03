Na, das ist doch endlich mal eine positive Nachricht in diesen wahrlich bedrückenden Zeiten. Flüchtlinge (und zwar nicht nur solche aus der Ukraine) haben im Museum Friedland ab sofort freien Eintritt. „Unsere Türen sind geöffnet“, verkündet die Museumsleiterin laut einer Meldung des Evangelischen Pressedienstes. Schließlich sei das Museum auch eine Begegnungsstätte, wo sich Menschen „mit und ohne Fluchterfahrung“ austauschen könnten. Wer mag da widersprechen. Mit und ohne Fluchterfahrung.

Es geht auch mit Rastalocken

Vermutlich kann man in so ein Museum auch mit Rastalocken kommen. Oder als weiße Frau mit Dreadlocks, also einer angeeigneten Kultur, worauf dankenswerterweise die hannoversche Ortsgruppe von Fridays for Future hingewiesen und einen bundesdeutschen Kultursturm entfacht hat. Der Ratschlag, sich wegen der angeeigneten Kultur doch lieber die Haare schneiden zu lassen, hat den „Stern“ bereits zu der Frage hingerissen, ob heterosexuelle Männer jetzt auch Kettenportemonnaies tragen dürften. Obwohl die doch aus der Schwulenszene stammten.

Nun sind Kettenportemonnaies eine wunderbare Sache, weil man mit ihnen (mit einigem Geschick) auch sieben Fliegen auf einen Streich erwischen könnte, was man allerdings nicht tun sollte, wenn man kein tapferes Schneiderlein ist, sondern nur ein Mensch mit Achtung selbst vor dem verabscheuungswürdigsten Geschöpf. Die Fliege meine ich, nicht Putin. Jetzt Putin-Witze zu erzählen, wie es kürzlich Satiriker im ZDF taten, ist übrigens auch eine wunderbare Form der hybriden Gegenwehr.

Böse Kräfte mit göttlichem Anschein

Apropos: Gegenwehr. Etwas irritiert sind wir von der Gattung friedensbewegter, alter, weißer Männer übrigens von der Kriegsbegeisterung, die jetzt allerorten herrscht. Wann schlagen wir endlich zurück und zeigen’s dem Russen! Nicht wenige Zeitgenossen behaupten doch wirklich ernsthaft, dass Willy Brandt und die gesamte Ostpolitik Schuld an der russischen Aggression und Putins Schlachten seien. Als wären Pazifisten mit Panzern und Raketen über die ukrainischen Grenzen marschiert. Einige Medien gehen bereits mit Stahlhelm zu Bett, was der Hirntätigkeit nicht in jedem Fall gutzutun scheint. „Vier Panzerfäuste für ein Halleluja“, möchte man da rufen.

Apropos Halleluja: Staatstreu, dass einem schlecht werden kann, zeigt sich die orthodoxe Kirche Russlands, die sich in Kriegszeiten geradezu als klerikales Grundübel entpuppt. So sprach Kyrill I, Patriarch von Moskau, von „bösen Kräften“, die gegen die „Einheit der Rus“ kämpften, während in der Ukraine russische Truppen ganze Wohnblocks, Krankenhäuser und Theater zusammenschießen. Nichts gegen den Papst oder Heinrich Bedford-Strohm. Aber es ist doch ein Jammer, dass wir keine Gottheiten haben, die mit Blitz und Donner solche Patriarchen aus ihren Kostümen scheuchen, so einen richtigen Donnergott, der den Patriarchen mal eins auf die Mütze gibt. Stimmt das Bild? Egal, in Kriegszeiten kommen auch die Metaphern ins Rutschen.

Dennoch: Heiter bleiben. So gut es eben geht.