Hannover

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat sich für weitere und verstärkte Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Mit Blick auf die Ukrainer sagte Lang am Samstagnachmittag auf dem Landesparteitag der Grünen in Hameln: „Wir werden an ihrer Seite stehen, wenn sie ihr Recht auf Selbstverteidigung ausüben. Es ist richtig, Waffen zu liefern – auch mehr als bisher.“ Lang betonte, dass die Ukrainer nicht nur für sich selbst kämpften, sondern auch für Freiheit und Demokratie an anderen Orten.

Verständnis für Habecks Katar-Mission

Mit der Rede Langs unterbrachen die Grünen in Hameln kurz ihre Wahlen zur Landesliste für die Landtagswahl am 9. Oktober und debattierten auch mit anderen Rednern die Lage in der Ukraine. Lang verteidigte den Kurs von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich diese Woche in Katar um Ersatz-Gaslieferungen bemüht hatte. Sicherlich passe Habecks Besuch in Katar nicht mit früheren Haltungen der Grünen zusammen, aber in diesen Kriegszeiten gebe es derzeit leider keine guten Entscheidungen. Auch sie hadere, dass man nun Energieverträge mit Katar abschließe, aber das sei dennoch richtig. Die Grünen müssten als Partei auch Zweifel zulassen. „Lasst uns der Ort sein, der mehr zulässt als Schwarz oder Weiß, der Zweifel zulässt und der doch handelt.“

Die alte Vorstellung, man könne Wandel durch Handel veranlassen, sei einfach nicht aufgegangen und durch den Krieg Putins widerlegt worden, sagte die 28-Jährige. Dennoch dürften gerade jetzt die Grünen nicht darangehen, ihre eigenen Vorhaben zu revidieren: „Unsere Freiheit schützen wir auch mit Windkraft, Wärmepumpen und durch ein Tempolimit.

Lang lobte das jüngst von der Ampel beschlossene Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger wegen der hohen Energiekosten, obwohl auch dieses den Verbrauch preislich unterstütze. „Aber lasst uns jetzt nicht von Entlastungspaket zu Entlastungspaket hangeln.“ Stattdessen müsse man den ökologischen Umbau vorantreiben.