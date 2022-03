Hannover

Die SPD wendet sich im Streit um die persönliche und geschäftliche Nähe von Altkanzler Gerhard Schröder zum russischen Präsidenten Wladimir Putin immer weiter von ihrem früheren Vorsitzenden ab. Der Unterbezirk Hannover hat am Donnerstag ein Parteiordnungsverfahren gegen den Altkanzler eingeleitet, wie Bezirksgeschäftsführer Christoph Matterne bestätigte. „Das Verfahren ist jetzt formal in Gang gesetzt“, sagte Matterne am Donnerstag.

Parteiausschlussverfahren in Heidelberg angestoßen

Will Gerhard Schröder aus der SPD ausschließen: Tim Tugendhat, stellvertretender Kreisvorsitzender der SPD in Heidelberg. Quelle: privat

Das Parteiordnungsverfahren wurde von der SPD in Heidelberg (Baden-Württemberg) mit dem Ziel angestoßen, Schröder aus der Partei auszuschließen, wie der dortige stellvertretende Kreisvorsitzende Tim Tugendhat sagte. „Wir haben festgestellt, dass der Altkanzler mit seinem Verhalten der Partei schweren Schaden zufügt.“ Schröder müsse sich vom russischen Kriegstreiber Putin distanzieren und seine Aufsichtsratsposten bei russischen Energieunternehmen aufgeben. „Es geht darum, dass wir uns als SPD glaubwürdig halten.“

Gleichzeitig machen Grüne und SPD im Rat der Stadt nun ernst bei der angedrohten Aberkennung der Ehrenbürgerwürde Schröders. „Zum nächstmöglichen Zeitpunkt“, so heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Koalition, soll die Ratsversammlung darüber entscheiden. Zur Begründung führen Grüne und SPD an, dass Altkanzler Schröder bislang weder den russischen Angriffskrieg verurteilt noch seine Distanz zum russischen Staatspräsidenten Putin zum Ausdruck gebracht habe.

Damit entspreche Schröder nicht mehr den Kriterien, unter denen der Rat Ehrungen vergibt. Vielmehr stehe Schröder im „Widerspruch zu den Grundsätzen der Menschenrechte beziehungsweise einzelner für die Gesamtrechtsordnung wesentlicher Gesetze, in diesem Fall das Völkerrecht“. Grüne und SPD haben ihren Antrag am heutigen Donnerstag dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss vorgelegt. Auch die CDU hatte einen Antrag mit dem gleichen Ziel eingereicht.

Rat entscheidet über Schröders Ehrenbürgerschaft

Wann über Schröders Ehrenbürgerwürde entschieden wird, ist noch offen. Nach der Kommunalverfassung kann eine Gemeinde Personen, die sich besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen – und „wegen unwürdigen Verhaltens“ auch wieder entziehen. Dafür ist der Rat zuständig. Für die Entscheidung reicht nach Angaben eines Stadtsprechers die einfache Mehrheit.

Zuständig für das Parteiordnungsverfahren ist der Unterbezirk Hannover

Komplizierter ist das Parteiordnungsverfahren. Zuständig ist nach der Satzung das Schiedsgericht beim Unterbezirk Hannover, weil Schröder Mitglied der SPD Oststadt-Zoo ist. Nach Angaben von Bezirksgeschäftsführer Matterne ist der Antrag aus Heidelberg am Mittwoch „formgerecht“ in der Parteizentrale in der Odeonstraße in Hannover eingegangen. Darüber habe er die Schiedskommission informiert und das zweiseitige Schreiben „dem Antragsgegner per Einschreiben zugestellt“. Die Schiedskommission wolle nun rasch zusammenkommen und über das weitere Verfahren beraten.

Nach den Regeln muss es innerhalb von sechs Monaten eine mündliche Verhandlung geben – wenn sich die Parteien nicht auf ein schriftliches Verfahren einigen.

Wie ein solches Parteiausschlussverfahren mit mehreren Instanzen bis zur Bundesschiedskommission ausgeht, ist vollkommen offen. Der Ausschluss des früheren Berliner Finanzsenators Thilo Sarrazin zog sich acht Jahre lang hin, bis er aus der SPD ausgeschlossen war. Das Verfahren gegen den Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy landete vor der Bundesschiedskommission und endete mit einem Kompromiss: Edathy musste seine Rechte als SPD-Mitglied fünf Jahre ruhen lassen.

Im Fall von Wolfgang Clement, früher Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und Superminister unter Schröder, beließ es die Bundesschiedskommission bei einer Rüge. Clement trat von sich aus aus.

Von Karl Doeleke und Andreas Schinkel