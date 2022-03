Hannover

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, plant Niedersachsen eine umfassende energetische Sanierung von Landesliegenschaften. Zudem sollen möglichst alle dafür geeigneten Gebäude von Landesbehörden künftig mit Solaranlagen ausgerüstet werden. Ziel sei es, den Ausstoß von Kohlendioxid jährlich um mehrere Tausend Tonnen zu verringern, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) dieser Zeitung. „Wir haben eine große Herausforderung, dass wir die CO2-Neutralität auch in unserem Gebäudebestand herstellen können.“

Hilbers legt Eckpunkte für Sanierungsplan vor

Hilbers kündigte an, dass er in Kürze die Eckpunkte eines Sanierungsplans vorlegen wird. Das Land will demnach künftig mehr Geld in die energetische Sanierung von Gebäuden statt in den Neubau investieren. Im Doppelhaushalt 2022/2023 sind für die energetische Sanierung landeseigener Gebäude 20 Millionen Euro vorgesehen, für den Neubau 75 Millionen Euro.

Der Finanzminister sprach in diesem Zusammenhang von einer „Worst First“-Strategie. Die Gebäude mit der schlechtesten Energiebilanz und dem größten CO2-Ausstoß sollen danach zuerst saniert werden. Das würde vermutlich auch Ministerien betreffen, die fast alle einen großen Sanierungsbedarf haben.

Landesverwaltung arbeitet in 2800 Gebäuden

Nach Angaben des Finanzministeriums gehören rund 2800 Gebäude zur Landesverwaltung. Das Land selbst sei damit für 0,15 Prozent des CO2-Ausstoßes in Niedersachsen verantwortlich. Trotz des relativ geringen Anteils hält Hilbers umfassende Sanierungsmaßnahmen für notwendig. „Wir haben ja eine Vorbildfunktion.“ Zu möglichen Kosten konnte der CDU-Politiker noch nichts sagen. Allein für eine Sanierung der Ministeriumsgebäude wird mit einem dreistelligen Millionenbetrag gerechnet.

Hilbers will auch die genutzten Flächen der Landesverwaltung verringern. Angemietete Gebäude sollen teilweise aufgegeben und Mitarbeiter von Behörden zusammengezogen werden – um Kosten und Energieverbrauch zu verringern. Hilbers spricht hier von einem „intelligenten Flächenmanagement“, mit dem er jährlich 2000 Tonnen CO2 einsparen möchte.

Land setzt verstärkt auf Homeoffice

Künftig soll es damit nicht mehr für jeden Mitarbeiter der Landesverwaltung eine festen Arbeitsplatz geben, das Homeoffice soll stärker genutzt werden. Die Landesverwaltung arbeitet demnach derzeit auf 6,2 Millionen Quadratmetern Nutzfläche. Dazu gehören beispielsweise Hochschulen, Polizeigebäude und Justizvollzugsanstalten. 5,3 Millionen davon sind Eigentum des Landes, der Rest ist angemietet.

Weiterer Eckpunkt des Programms sei eine Fotovoltaikoffensive, erklärte Hilbers. Danach sollen auf jedem Landesgebäude, das sich dafür eignet, Solaranlagen installiert werden. Der Finanzminister schränkte allerdings ein, dass dafür nur große Flächen infrage kämen. Das hätten Versuche in der Vergangenheit gezeigt. „Wir richten uns da an der Wirtschaftlichkeit aus.“ Auch das Land könne jeden Euro nur einmal ausgeben.

Betreibermodelle für Solardächer werden geprüft

Zudem will das Land die Dächer nur vermieten. Die Fotovoltaik sollen Privatunternehmen installieren und betreiben. Zurzeit würden verschiedene Betreibermodelle geprüft. „Wir wollen nicht in erster Linie Stromhändler werden“, sagte Hilbers, „sondern wir wollen unsere Flächen zur Verfügung stellen“. Durch Solaranlagen auf Landesdächern könnten weitere 5000 Tonnen CO2 eingespart werden, ist er überzeugt.

Von Marco Seng