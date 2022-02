Hannover

Der Angriff Russlands auf die Ukraine befeuert die Debatte um Deutschlands Energieversorgung. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) spricht im Interview über die Alternative zu Gas aus Putins Reich.

Herr Lies, angesichts der dramatischen Bilder aus der Ukraine wirkt es fast ein wenig unpassend, trotzdem drängt sich eine Frage auf: Welche Auswirkungen hat der Krieg für die Energieversorgung in Deutschland und Niedersachsen?

Wie groß unsere Abhängigkeit von russischem Gas ist, hat sich schon vor der Eskalation gezeigt, sonst wären große Teile der Gasspeicher nicht so leer und die Preise nicht so angestiegen. Es mutet tatsächlich merkwürdig an, wenn wir uns Sorgen um die Energiekosten machen, während in der Ukraine Menschen um ihr Leben fürchten. Wenn wir dieser Krise aber ernsthaft begegnen wollen und überzeugt davon sind, dass dies nur mit harten, wirtschaftlichen Sanktionen funktioniert, dann dürfen wir nicht abhängig von einem Aggressor sein. Dieser Krieg wird also nicht nur erhebliche Auswirkungen auf Energiepreise haben, sondern auch darauf, wie wir unabhängiger vom russischen Gas werden. Und weil das gar nicht so einfach ist, wird das auch eine Kostenentwicklung bedeuten.

55 Prozent des Gases in Deutschland stammen aus Russland. Sie sprechen davon, unabhängiger zu werden, ein Ende der Gaslieferungen ist aber keine Lösung?

Ein Stopp der Gaslieferungen lässt sich nur fordern, wenn wir wissen, wie wir die Energieversorgung ohne die Importe aus Russland sicherstellen können. Das ist derzeit schwierig.

Gespräche mit Norwegen und den Niederlanden

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den schnellen Bau von LNG-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven angekündigt. Der Aufbau wird aber dennoch Zeit benötigen.

Das ist die richtige Entscheidung, Niedersachsen wird diesen Prozess planerisch begleiten. LNG-Terminals können dennoch nur eine mittelfristige Lösung, aber sicher keine Option für den kommenden Winter sein. Wenn wir bis dahin unabhängiger werden wollen, müssen wir intensiver mit Norwegen und den Niederlanden sprechen, um die Versorgung zu sichern und unsere Gasspeicher zu füllen. Aber auch das ist nicht frei von Konflikten: Die Niederländer wollen – anders als wir – Erdgas in der Nordsee fördern. Daneben gibt es bestehende LNG-Terminals in Europa, die derzeit nicht ausgelastet sind. Deswegen brauchen wir bei der Gasversorgung eine europäische Lösung, die die Preise nicht zusätzlich in die Höhe treibt. Und wir brauchen eine Taskforce Energie, die Möglichkeiten bündelt und Ideen entwickelt, wie wir kurz- und mittelfristig Ersatz schaffen können für russisches Gas – und wie wir die notwendigen Importterminals schneller realisieren können.

Mit dem Aufbau von LNG-Terminals oder dem Zukauf von Gas setzen Sie auf fossile Energien. Wie passt das zur geplanten Klimaneutralität?

Wir steigen aus der Kern- und Kohleenergie aus, das ist richtig und konsequent. Daneben wollen wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Aber im Übergang gibt es eine Lücke, die es zu schließen gilt. Der Übergang kann vorerst nur mit fossilem Gas – das zwar nicht optimal, aber immer noch besser als Kohle ist – funktionieren. Die Infrastruktur muss aber mit Green-gas-ready-Terminals zukunftsfähig aufgestellt werden.

Das klingt sehr fachlich. Was bedeutet das genau?

An diesen Terminals, an denen wir fossiles Gas importieren, können wir in weiterer Zukunft ohne Probleme grünes Gas importieren. Die Infrastruktur ist identisch. Für Terminals muss es deswegen einen ähnlichen Weg wie bei der Taxonomie geben. Wir wollen den schrittweisen Übergang vom fossilen zum erneuerbaren Gas sicherstellen.

Genehmigungen sollen schneller kommen

Damit bleibt letztlich aber auch eine Abhängigkeit bestehen. Müsste im Windland Niedersachsen nicht viel mehr auf die Eigenproduktion gesetzt werden?

Eindeutig. Fairerweise muss ich aber auch sagen, dass am Ende des Ausbaus der erneuerbaren Energien noch Import benötigt wird. Dennoch brauchen wir eine deutlich schnellere Energiewende, die durch diese Krise noch größere Bedeutung hat.

Plan der Landesregierung ist es, dass Niedersachsen bis 2045 klimaneutral ist. Wie soll das funktionieren?

Wir wollen, dass 2040 die gesamte Energie aus erneuerbaren Energien stammt. Das kann aber nur mit mehr Windenergie an Land, Fotovoltaik und Offshorewindenergie gelingen. Zusätzlich werden wir weiterhin Importterminals für grüne Energie brauchen. Die Genehmigungsverfahren werden wir auch aufgrund dieser sicherlich längerfristigen Krise deutlich verkürzen müssen. Wichtig ist aber vor allem, dass wir als Land mit gutem Beispiel vorangehen. Wir können nicht von den Menschen verlangen, Solaranlagen auf ihre Dächer zu bauen, während wir sagen, dass wir uns den Umbau nicht leisten können. Das ist unehrlich.

„Die Genehmigungsverfahren werden wir auf auch Grund dieser sicherlich längerfristigen Krise deutlich verkürzen müssen“: Ein Arbeiter in einer Erdgasverdichterstation in Wolowez in der Ukraine. Quelle: Pavlo Palamarchuk/AP/dpa

Finanzminister Hilbers ist ein treuer Verfechter der Schuldenbremse, kann das so überhaupt gelingen?

Wir geben jedes Jahr viel Geld für unsere Liegenschaften, daher muss es uns gelingen, dass wir einen Teil davon zur Tilgung für die nötigen großen Investitionen nutzen. Dafür braucht man kluge Lösungen.

Was schwebt Ihnen vor?

Wir brauchen ein Umdenken. Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich das unsanierte Gebäude selbst mit höheren Verbrauchskosten offenbar immer noch besser darstellen lässt als die notwendigen Investitionen. Da könnte vielleicht mit einer Gesellschaft, die unsere Gebäude verwaltet, aber auch in der Lage ist, Kredite aufzunehmen, ein Weg gefunden werden. Solchen Krediten würden dann einerseits entsprechend höherwertige sanierte Gebäude gegenüberstehen, und andererseits würde ein geringerer Energieverbrauch bei steigenden Energiepreisen helfen und dem Klimaschutz dienen. Dafür brauchen wir aber einen entsprechenden Handlungswillen in der Politik.

Genau daran könnte es hapern. Die CDU ist gegen die Aufweichungen der Schuldenbremse. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann spricht inzwischen davon, sich bei der Energiewende nicht von „ideologischen Verblendungen“ treiben zu lassen. Zeigt das nicht, wie weit Sie inhaltlich voneinander entfernt sind?

Der Koalitionspartner hat keinen Zweifel daran gelassen, dass der Klimaschutz eine zentrale Aufgabe ist. Diese Koalition hat es geschafft, ein Klimaschutzgesetz, das zwar angepasst werden muss, aber im Kern gut ist, zu beschließen. Das ist mehr, als andere geschafft haben. Es wäre gut, wenn wir das auch bis zum Ende der Legislatur durchhalten.

Die Fehler der Vergangenheit

Und das ist gar nicht mal so weit entfernt. Für die Anpassungen des Klimagesetzes an die klimapolitischen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts drängt deswegen auch die Zeit. Scheitert das Vorhaben doch noch?

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, und ich bin sicher, dass wir eine Anpassung des Klimaschutzgesetzes in dieser Legislatur schaffen können und nicht auf eine neue Regierung warten müssen.

Über die Gewerkschaft zur SPD Olaf Liesist seit November 2017 niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Zuvor war der gebürtige Wilhelmshavener fünf Jahre lang Wirtschaftsminister. Der 54-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter. Lies lebt mit seiner Familie in Sande im Landkreis Friesland, wo er auch aufgewachsen ist. Er ist Diplom-Ingenieur und kam über die Gewerkschaftsarbeit zur SPD. Von 2010 bis 2012 war Lies auch SPD-Landeschef, danach Vize. Lies hatte damals den Machtkampf mit dem heutigen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) knapp verloren, scherte aber ohne Murren ein und gilt heute als einer der potenziellen Nachfolger Weils, der aber eine weitere Amtszeit anstrebt.

Wenn die CDU sagt, dass die Energiewende nur dann gelinge, wenn die Preise nicht zu hoch seien, klingt das aber nach einem fundamentalen Unterschied.

Das ist eine veraltete Argumentation. Die Kilowattstunde Windenergie und Fotovoltaik ist deutlich günstiger als die Kilowattstunde Strom aus Kernenergie. Die Frage ist eher: Können wir es uns leisten, die Energiewende weiter zu verzögern? Was wir jetzt erleben, sind die Fehler der Vergangenheit. Die Befürworter der erneuerbaren Energien waren zu leise, weil sie zu stark an das Gute geglaubt haben. Und die Kritiker, zu denen auch die CDU in der Bundesregierung gehörte, haben jedes Gegenargument genutzt, das sie finden konnten. Das Ergebnis sehen wir jetzt: Hätten wir die erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren besser ausgebaut, hätten wir heute weniger Importbedarf.

Also wird neben dem menschlichen Leid des Kriegs deutlich, dass Deutschland gravierende energiepolitische Fehler gemacht hat?

Der Krieg zeigt auf erschreckende Art, wie schnell Frieden wieder in Gefahr gerät und was Abhängigkeit bedeutet. Wir müssen jetzt reagieren und konsequent handeln.

Von Mandy Sarti