Hannover

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Niedersachsen angekommen – unter anderem haben 29 Frauen und Kinder in der Nacht zu Dienstag Hannover erreicht, wie Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) am Morgen sagte. Sie wurden in der Nacht in Räumen der Feuerwehr der Landeshauptstadt untergebracht. 

Landesregierung und Kommunen in Niedersachsen bereiten sich schon seit Tagen auf eine größere Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spricht von mehr als einer halben Million Menschen, die mittlerweile vor den russischen Angriffen in ihrer Heimat auf der Flucht sind. Bereits in der vergangenen Woche hat die Landesaufnahmebehörde daher einen Krisenstab mit Mitarbeitern des niedersächsischen Innenministeriums gebildet.

Krieg gegen die Ukraine: So können Sie in Hannover helfen und spenden

Niedersachsen kann 1500 Flüchtlinge direkt unterbringen

1500 Schutzsuchende kann das Land derzeit in seinen sechs großen Aufnahmezentren in Bad Fallingbostel (Heidekreis), Bramsche (Kreis Osnabrück), Braunschweig, Friedland (Kreis Göttingen), Oldenburg und Osnabrück mit dem Nötigsten versorgen. „Wir schauen, was sich bei den Kapazitäten noch machen lässt“, sagte die Sprecherin der Landesaufnahmebehörde, Hannah Hintze.

Hat Platz für 1500 Menschen: Die Landesaufnahmebehörde, hier der Standort in Osnabrück. Quelle: Friso Gentsch/dpa (Archiv)

Allerdings haben sich nach ihren Angaben bis Dienstag nur wenige Schutzsuchende aus der Ukraine direkt beim Land gemeldet. Hintze spricht von einer niedrigen zweistelligen Zahl verteilt auf alle sechs Aufnahmezentren. Die Behörde gab die Zahl am Dienstagnachmittag mit 67 an. „Die Auswirkungen sind bei uns noch nicht wirklich spürbar.“ Es sei schwierig, den weiteren Verlauf vorherzusehen. „Wir wissen derzeit nicht, wie viele Menschen kommen und wann sie kommen.“

Viele Ukrainer haben Freunde oder Familie in Deutschland

Laut Hintze kommen Ukrainer derzeit vor allem bei Freunden und Familien in Niedersachsen unter. Das liege unter anderem daran, dass sie als Touristen ohne Visum nach Deutschland reisen können. Die Frist hat das niedersächsische Innenministerium nach Angabe einer Sprecherin von Innenminister Boris Pistorius (SPD) gerade erst auf 180 Tage verlängert. Die Ausländerbehörden der Kommunen seien entsprechend angewiesen worden. Das Innenministerium stimme sich eng mit Bundesregierung und Kommunen in Niedersachsen ab, sagte die Sprecherin.

Gleichzeitig schaffen Landkreise, Städte und Gemeinden in Niedersachsen eigene Unterbringungsmöglichkeiten. „Hilfe und Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine sind eine Selbstverständlichkeit und für uns“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Landeshauptstadt hat in Feuerwachen 150 Notschlafplätze bereitgestellt. Auf dem Messegelände sollen Schlafplätze für bis zu 1200 Frauen und Kinder entstehen. Auch in den 20 Umlandkommunen und bei der Region Hannover laufen die Vorbereitungen.

Auch in den Hallen der Hannover Messe könnten Notunterkünfte für ukrainische Flücktlinge entstehen – dort war zuvor schon ein Behelfskrankenhaus für Corona-Patienten erreichtet worden. Es ging jedoch nie in Betrieb. Quelle: Rainer Jensen

Region Hannover verspricht Unterstützung

Die Region Hannover stehe in engem Kontakt zur Landesaufnahmebehörde, sagte Präsident Steffen Krach (SPD). Derzeit liefen Abstimmungen mit den Kommunen, wo Aufnahmekapazitäten bestehen. „Die Region wird außerdem prüfen, inwieweit die Kommunen bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine Unterstützung benötigen und in welcher Form die Region Hannover unterstützen kann.“

Dort suchen manche Bürgermeister fieberhaft nach Unterbringungsmöglichkeiten – und wissen oft noch gar nicht, was auf sie zukommt. „Bislang haben wir noch keine Informationen darüber, wann und wie viele Menschen hier ankommen werden“, sagte Sozialdezernentin Eva Bender. Oft fehlen den Kommunen schlicht Unterkünfte: zum Beispiel in Gehrden etwa, das bis August 46 Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Afghanistan unterbringen muss. „Wir sind immer noch auf der Suche nach Wohnungen“, sagte Bürgermeister Cord Mittendorf.

Bürger sollen Flüchtlinge privat unterbringen

Mehrere Rathäuser, etwa in Burgwedel, der Wedemark, Barsinghausen, Uetze oder Gehrden haben ihre Bürger aufgerufen, sich zu melden. „Wir würden es sehr begrüßen, wenn Wedemärker privat Unterkünfte zur Verfügung stellen würden“, sagte etwa Gemeindesprecher Ewald Nagel. Miete, Mietsicherheit und Maklergebühren würden übernommen, heißt es in einem Aufruf der Gemeinde Uetze. Manchmal melden die sich aber auch schon von sich aus, wie in Garbsen. In Laatzen sind zwei von drei Unterkünften voll belegt. „Unser Ziel ist es, Turnhallen möglichst nicht zu belegen“, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich.

Redaktionelle Mitarbeit: Antje Bismark, Johannes Dorndorf, Achim Gückel, Markus Holz, Andreas Krasselt-Strataki, Jennifer Krebs, Mario Moers, Ingo Rodriguez, Alina Stillahn, Dirk Wirausky

Von Karl Doeleke