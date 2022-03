Herr Weil, müssen wir künftig komplett ohne Gas- und Kohle-Lieferungen aus Russland planen?

Kurzfristig wäre es eine erhebliche Kraftanstrengung die Energieimporte aus Russland vollständig zu ersetzen. Es werden jetzt jedoch viele Anstrengungen unternommen, um Deutschlands strukturelle Abhängigkeit von russischen Energielieferungen möglichst schnell zu reduzieren. Erste Maßnahmen wurden auf dem Weg gebracht: zusätzliche Erdgasmengen werden beschafft, Speichermengen werden erhöht, neue gesetzliche Vorgaben zur Befüllung der Erdgasspeicher werden vorbereitet und der Bau von mindestens zwei LNG-Terminals soll jetzt rasch umgesetzt werden. Wichtig bleibt der schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien, eine Beschleunigung der „Wärmewende“ und eine Steigerung der Energieeffizienz. Das alles wird unsere Widerstandsfähigkeit und Souveränität stärken.

Sind Gaslieferungen aus den USA, Norwegen oder den Niederlanden eine Alternative?

Norwegen und die Niederlande sind nach Russland die wichtigsten Lieferanten für Erdgas in Niedersachsen. Beide Länder haben jedoch signalisiert, dass auf Dauer keine zusätzlichen Mengen in erheblicher Größenordnung geliefert werden können. Die USA könnten ihre Exportmengen sicherlich noch steigern. Zusätzlich gibt es auch Förderländer im Mittleren Osten. Dies setzt aber die notwendige Infrastruktur voraus.

Müssen wir gegebenenfalls eigene Gasvorkommen wie in der Nordsee erschließen?

Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine haben wir eine völlig neue Lage. Dazu gehört auch, die heimischen Erdgasreserven zu betrachten und gegebenenfalls neu zu bewerten. Bisher machen die heimischen Ressourcen nur 6 bis 8 Prozent aus. Zusätzliche Gasmengen in Deutschland in erheblichem Umfang wäre nur durch den Einsatzes der Fracking-Technologie förderbar. Im Bereich des Schiefer- und Kohleflözgases werden die größten Mengen vermutet. Bislang gab es allerdings einen breiten politischen Konsens, diese nicht erschließen zu wollen.

Der Jade-Weser-Port ist hinter einer Baustelle am Deich zu sehen. Die Bundesregierung hatte als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Abhängigkeit von russischem Erdgas den schnellen Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) angekündigt und dabei Wilhelmshaven und Brunsbüttel als Standorte genannt. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Wann könnten die LNG-Terminals in Niedersachsen entstehen und mit der Gasversorgung beginnen?

Nach der Ankündigung der Bundesregierung, LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel zu unterstützen, werden wir diesen Prozess eng begleiten. Das Umweltministerium hat dazu eine Task-Force „LNG Wilhelmshaven“ eingesetzt, die seitens der Landesregierung die Planung, Genehmigung und Umsetzung unterstützen wird. Wir brauchen aber unbedingt substanzielle Erleichterungen bei den Genehmigungsverfahren. Dann wäre möglicherweise eine Fertigstellung auch schon in wenigen Jahren möglich. Das LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird so geplant werden, dass künftig auch grüne Gase wie Wasserstoff importiert werden können.

Ist eine längere Nutzung der Kohle eine Alternative und woher soll sie kommen?

Bei der Steinkohle sind wir genauso abhängig von russischen Importen wie beim Erdgas. Braunkohlekraftwerke sind in Niedersachsen nicht mehr in Betrieb. Wir setzen daher auf den Ausbau der erneuerbaren Energien.

Könnten die Laufzeit des Atomkraftwerks Lingen verlängert werden beziehungsweise sogar das AKW Grohnde wieder in Betrieb gehen?

Das ist nicht zu empfehlen. Nach meinen bisherigen Informationen sind die Vorbereitungen der Abschaltungen so weit fortgeschritten, dass ein Weiterbetrieb – wenn überhaupt – nur mit erheblichen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Unsicherheiten verbunden wäre.

Bis wann wäre eine komplette Umstellung auf erneuerbare Energien möglich?

Bislang sieht unser Klimagesetz vor, dass wir bis 2040 unseren Energiebedarf bilanziell zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien decken. Die Bundesregierung möchte sicherstellen, dass die Stromerzeugung bereits 2035 vollständig erneuerbar sein soll. Das werden wir unterstützen.

Muss der Bau von Windrädern beziehungsweise Fotovoltaik erleichtert oder sogar gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden?

In der Koalitionsvereinbarung im Bund wurde beschlossen, den Ausbau der erneuerbaren Energien auszuweiten und zu beschleunigen. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll künftig ein „öffentliches Interesse“ sein. Das wird bei Abwägungsentscheidungen helfen.

Wie sind Ihre Prognosen für die Entwicklung der Energieversorgung in diesem Jahr: Wird es für den kommenden Winter reichen?

Wir analysieren derzeit sehr genau die aktuelle und zukünftige Energieversorgung in Niedersachsen und in Deutschland. Umweltminister Olaf Lies hat dazu heute die Task-Force „sichere Energieversorgung“ eingerichtet. In diesem Jahr ist die Energie- und Wärmeversorgung gesichert. Die neuen Vorgaben für Energiespeicher sowie die breiter gefächerten Importe werden im nächsten Winter zur Versorgungssicherheit beitragen.

Von Marco Seng