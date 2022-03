Hannover

Um die Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland zu beenden, sollen auch in Niedersachsen LNG-Terminals für den Umschlag von Flüssigerdgas gebaut werden. Niedersächsische Spitzenpolitiker aus Bund und Land fordern jetzt eine Beschleunigung der Planungsverfahren. Neben Wilhelmshaven, das als gesetzt gilt, ist Stade als weiterer Standort im Gespräch.

Land setzt Taskforce ein

„Der Bau von mindestens zwei LNG-Terminals soll jetzt rasch umgesetzt werden“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dieser Zeitung. Das Umweltministerium habe dazu eine Taskforce „LNG Wilhelmshaven“ eingesetzt, die seitens der Landesregierung die Planung, Genehmigung und Umsetzung unterstützen werde. „Wir brauchen aber unbedingt substanzielle Erleichterungen bei den Genehmigungsverfahren“, sagte Weil. „Dann wäre möglicherweise eine Fertigstellung auch schon in wenigen Jahren möglich.“

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann forderte den Aufbau einer autarken Energieversorgung in Deutschland. „Wir müssen die Abhängigkeit von Importen aus Russland so schnell wie möglich beenden“, sagte der CDU-Landeschef. „Hierbei kommt Niedersachsen eine Schlüsselrolle zu und wir müssen den Bau von LNG-Terminals beschleunigen.“

Bund will 1,5 Milliarden Euro geben

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und wegen unsicherer Rohstofflieferungen den Bau zweier LNG-Importterminals in Wilhelmshaven und im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel angekündigt. Der Bund stellt dafür 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll laut Weil so geplant werden, dass künftig auch grüne Gase wie Wasserstoff importiert werden können.

„Das völkerrechtswidrige Vorgehen von Wladimir Putin in der Ukraine beweist erneut, dass Russland keine verlässliche Größe für Deutschland ist“, sagte der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Christian Dürr, dieser Zeitung. „Ich bin froh, dass die Standorte Wilhelmshaven und Brunsbüttel bereits feststehen, aber auch das Terminal in Stade sollte schnellstmöglich vorangetrieben werden.“ Dürr kündigte Gespräche mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über beschleunigte Planungsverfahren an.

Belgier melden Interesse an

Unterdessen hat sich neben dem Düsseldorfer Energiekonzern Uniper ein weiteres Unternehmen für den Aufbau eines LNG-Terminals in Wilhelmshaven angeboten. In Anbetracht des Krieges und der Debatte über Europas Energiesicherheit werde man das Projekt eines „Green Energy Hubs“ beschleunigen, kündigte die belgische Firma Tree Energy Solutions (TES) am Mittwoch an. Demnach wird ein Betrieb in großem Maßstab ab 2025 angepeilt.

LNG ist tiefgekühltes, unter hohem Druck verflüssigtes Erdgas, das sich in Tankern transportieren lässt und in Europa als Alternative zu Pipeline-Gas aufgebaut werden soll. Bisher bezieht die EU knapp die Hälfte ihres herkömmlichen Erdgasbedarfs aus Russland.

