Hannover

Trotz Chipmangels und Corona-Pandemie war 2021 für Volkswagen ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Das Unternehmen will deshalb eine deutlich höhere Dividende an die Anteilseigner ausschütten. Darüber darf sich auch das Land Niedersachsen freuen. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) rechnet mit fast einer halben Milliarde Euro zusätzlich für die Landeskasse. Dem Land Niedersachsen gehören 11,8 Prozent der Aktien und 20 Prozent der Stimmrechte bei VW. Hilbers will das Geld zur Tilgung von Schulden verwenden. Die Opposition fordert dagegen zusätzliche Investitionen.

Geld fließt an Beteiligungsgesellschaft

Wenn die Dividende so beschlossen werden sollte, ergäbe sich daraus ein Brutto-Ertrag von rund 442 Millionen Euro, sagte Ministeriumssprecher Karsten Pilz dieser Zeitung. Für die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft (HannBG), die die Beteiligungen des Landes hält, könne dies ein Jahresüberschuss von rund 357 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022 bringen, sagte Pilz. Unklar sei aber noch, wie sich die „weltweiten Verwerfungen insbesondere aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine“ auf die Dividendenzahlung auswirken werde.

VW hatte hat angekündigt, dass Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 7,50 € je Stammaktie der Volkswagen AG zur Ausschüttung auf das Jahresergebnis 2021 vorschlagen. Der Wolfsburger Autobauer hatte seine Umsatz im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 250 Milliarden Euro gesteigert. Das Nettoergebnis nach Steuern liegt bei knapp 15,5 Milliarden Euro, was einem Plus von 75 Prozent entspricht.

Laut Finanzministerium ist eine Ausschüttung der HannBG wegen Bilanzverlusten in diesem Jahr allerdings ausgeschlossen. „Die Liquidität würde in der Gesellschaft insbesondere zur Rückführung der Verschuldung genutzt werden“, sagte Pilz.

Grüne wollen Sondervermögen für Kriegsfolgen

Das wird von der Opposition im Landtag scharf kritisiert. „Das Geld aus der VW-Dividende gehört gerade jetzt nicht in den Spartopf des Finanzministers, sondern in die Finanzierung der riesigen Herausforderungen aus dem Ukraine-Krieg“, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Gerald Heere diese Zeitung. Niedersachsen müsse akute Hilfe leisten und kräftige Investitionen unter anderem in die Energiesicherheit anstoßen. Die Grünen haben am Donnerstag einen Gesetzentwurf für ein Sondervermögen über 5 Milliarden Euro zur Bewältigung der Kriegsfolgen vorgelegt, den der Landtag in der kommenden Woche beschließen soll.

„Bei dem enormen Investitionsstau, der in Niedersachsen herrscht, muss das Geld dringend in die marode Infrastruktur, wie Hochschulen, Krankenhäuser oder die energetische Sanierung investiert werden“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner dieser Zeitung. „Es muss sichergestellt sein, dass das Geld in die Modernisierung des Landes und nicht in Wahlgeschenke der Regierungsfraktionen fließt.“

Steuerzahlerbund fordert Haushaltssperre

Zu mehr Sparsamkeit mahnte dagegen der Bund der Steuerzahler, der wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine und deren Folgen für Niedersachsen eine „Haushaltssperre“ fordert. Mit diesem Instrument solle das Recht der Ministerien und Behörden eingeschränkt werden, Verpflichtungen einzugehen, Planstellen zu besetzen oder Beförderungen vorzunehmen, erklärte der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf. Er kritisierte auch die Grünen-Pläne für ein Sondervermögen in Milliardenhöhe. Notwendige Hilfspakete dürften „nicht mit neuen Schulden finanziert werden“.

Von Marco Seng