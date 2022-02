Hannover

Die Grünen im Landtag haben sich erneut darüber beschwert, dass während der jetzt schon zwei Jahre andauernden Corona-Pandemie die Interessen von Kindern und Heranwachsenden zu kurz kämen. „In alle Entscheidungsfindungen der Landesregierung müssten von vorneherein Kinderpsychologen eingebunden werden“, sagte der Grünen-Sozialpolitiker Volker Bajus am Dienstag. Der Vorrang des Kindeswohls stehe in Niedersachsen nur auf dem Papier. Bajus nannte als Beispiel, dass die Testpflicht für Kita-Kinder erst beschlossen worden sei, als die Inzidenzen ihren Höhepunkt erreichten. „Und kindgerechte Lolli-Tests liegen immer noch nicht vor.“

Druck in den Familien wächst

Kinder und Jugendliche müssten auch mit Blick auf mögliche weitere Corona-Wellen besser vor Infektionen geschützt werden. Viele Eltern und Kinder seien angesichts der hohen Fallzahlen besorgt und hätten jeden Morgen beim Testen Angst davor, in Quarantäne zu müssen, sagte Bajus. „Der Druck in den Familien, der Druck auf die Kinder ist sehr hoch.“

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg beklagte erneut, dass in Schulen und in Kindergärten Luftreinigungsanlagen ebenso fehlten wie einfache Luftfilter. Die Förderrichtlinien für derartige Anlagen seien zu kompliziert, sie könnten vielmehr auch aus dem Corona-Sonderfonds des Landes mitfinanziert werden. Doch dazu müsste sich die Landesregierung erst einmal durchringen.

Kultusministerium weist Kritik scharf zurück

Das SPD-geführte Kultusministerium wies die Kritik der Grünen am Dienstagnachmittag scharf zurück. „Einem Fakten-Check halten die Aussagen der Grünen nicht Stand. Es ist bedauerlich, dass auf Populismus gesetzt wird. Ängste schüren ist einfach, realistische Verbesserungsvorschläge zu machen, offensichtlich deutlich schwerer“, erklärte Sebastian Schumacher, Sprecher des Ministeriums.

„In keinem Bundesland wird mehr getestet als in Niedersachsen. Mit den täglichen Schultestungen und den dreimaligen Tests für jedes Kindergartenkind pro Woche setzten wir bundesweit die höchsten Standards“, sagte Schumacher. Die Kita-Träger könnten bereits jetzt Lolli-Tests zusätzlich beschaffen, dass Land übernehme die Kosten dafür.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Kritik, in Niedersachsen fehlten Luftreinigungsanlagen wollte Schumacher so nicht stehen lassen. Für die Anschaffung von Luftfiltern stünden in Niedersachsen noch mehr als 24 Millionen Euro bereit. Das Land habe hier mit dem Bund mehrfach Geld zur Verfügung gestellt. „Aktuell sind 2700 mobile Luftreinigungsgeräte in der Beschaffung aus dem Landesprogramm.“

Von Michael B. Berger