Hannover

Betroffen blickt die alte Republik gen Osten. Sie haben es wirklich getan, die Wählerinnen und Wähler in Sachsen und Brandenburg. Rund jeder Vierte hat der AfD seine Stimme gegeben. Und auch wenn die Partei damit nirgends zur stärksten Kraft geworden ist – der Rechtsruck ist da. Am 1. September 2019, auf den Tag genau 80 Jahre nachdem deutsche Soldaten Polen überfallen und so den Zweiten Weltkrieg begonnen haben, triumphiert eine Partei bei zwei ostdeutschen Landtagswahlen, die offen nationalistisches und fremdenfeindliches Gedankengut propagiert. Es ist zum Fremdschämen.

Natürlich gibt es für das Wahlergebnis Erklärungen. Gerade in den vergangenen Wochen haben wir beinahe im Übermaß erfahren müssen, warum er so geworden ist, wie er ist – der Ostdeutsche. Er fühlt sich vergessen, verraten und abgehängt. Ist auch 30 Jahre nach der Wende nicht angekommen in dem einen Deutschland und gebeugt von der eigenen Biografie. Enttäuscht von den einstigen Volksparteien. Verängstigt und verunsichert – von der Freiheit und allem Fremden. Und wählt deshalb jetzt aus Protest AfD. Was für eine tragische Geschichte.

Nun gehört zur Wahrheit, dass es durchaus hätte noch schlimmer kommen können. Immerhin hat eine deutliche Mehrheit der Menschen in Brandenburg und Sachsen eine demokratische Partei gewählt. Sachsen wird wohl weiterhin von einem CDU-Ministerpräsidenten regiert werden. Und in Brandenburg bleibt höchstwahrscheinlich die SPD an der Macht. Dass die Sozialdemokraten in Sachsen allerdings nur noch ein einstelliges Ergebnis erzielen konnten, ist ein deutlicher Hinweis auf das sich abzeichnende Ende einer Ära. Die SPD als Volkspartei – das war einmal. Stattdessen setzen die Grünen ihren Höhenflug auch im Osten fort und werden bei den bevorstehenden und mutmaßlich extrem komplizierten Koalitionsverhandlungen ein gewichtiges Wort mitreden.

Anders als die AfD. Die Rechten bleiben im Osten in der Opposition, aber auch brandgefährlich – für ganz Deutschland.

Von Bodo Krüger