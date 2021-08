Hannover

Es ist fast ein echtes Heimspiel: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, kommt nach Hannover. Sie wuchs in der Region auf und turnte beim TSV Pattensen. Jetzt kommt die 40-Jährige zurück zu ihren Wurzeln und stellt sich im in unserer Reihe „RND vor Ort“ auch Ihren Fragen.

Die Grünen-Chefin will jetzt mit Inhalten punkten und setzt auf ihr Kernthema Klimaschutz. Zuletzt hatte sie hingegen mit einigen Pannen die Frage aufgeworfen, ob sie überhaupt für das Amt geeignet ist. Nach einem Umfragehoch kurz nach Baerbocks Nominierung im April, erreichen die Grünen derzeit nur um die 20 Prozent. Wie Baerbock wieder in die Offensive kommen will, könnte sie nun bei unserem Forum zeigen.

Annalena Baerbock beantwortet auch Ihre Fragen

Die Kanzlerkandidatin stellt sich am Donnerstag, 26. August, in der ehemaligen Druckerei der Madsack Mediengruppe in Hannover den Fragen von Eva Quadbeck, Leiterin unseres Berliner RND-Büros. Zu der exklusiven Runde, die wir im Netz live übertragen, möchten wir Sie einladen. Einige Leserinnen und Leser können beim Forum unter den geltenden Corona-Regeln dabei sein.

Teilnahme: So bewerben Sie sich mit Ihrer Frage Was wollten Sie Annalena Baerbock schon immer mal fragen? Bis Donnerstag, 19. August, können Sie sich mit Ihrer Frage um zwei Plätze für Sie und eine Begleitperson bewerben. Schreiben Sie uns an hannover@neuepresse.de eine E-Mail und stellen Sie darin Ihre Frage. Um Ihre Bewerbung berücksichtigen zu können, brauchen wir Ihren vollen Namen, ihre Wohnanschrift und Ihren Geburtstag und -ort. Für die Durchführung der Veranstaltung werden Ihr Name, Ihre Adresse sowie Geburtstag und -ort durch die zuständige polizeiliche Behörde verarbeitet und überprüft. Die Überprüfung dient dem Schutz der Kanzlerkandidatin und der übrigen Teilnehmer. Die von Ihnen angegebenen Daten werden von der Polizei ausschließlich dafür verwendet, um zur Entscheidung über die Erteilung des Zutrittsrechtes beizutragen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten dienen somit ausschließlich der Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltung. Die Daten werden nach der Veranstaltung gelöscht. Wir wählen die interessantesten Einsendungen aus und laden ausgewählte Teilnehmer zur Veranstaltung ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt.

Was wollen Sie von Annalena Baerbock wissen?

Also: Auf welche Frage sollte die Kanzlerkandidatin Ihrer Meinung nach besonders dringend eine gute Antwort haben? Wir sichten alle Einsendungen und laden ausgewählte Fragesteller in unser Pressehaus ein. Erleben Sie mit unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und der NP einen besonderen Abend kurz vor einer besonderen Bundestagswahl.

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall nur Einsendungen mit vollständigen persönlichen Daten berücksichtigen können. Wir freuen uns auf Ihre Fragen – und auf einen spannendes Forum mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

„RND vor Ort“: Weitere Talks mit den Kanzlerkandidaten

Das RND der Madsack Mediengruppe ist Anfang August mit der neuen Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“ gestartet. Den Auftakt machte im Wahljahr 2021 der Talk in Kiel mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD). Weiter geht es mit Armin Laschet (CDU), der am 17. August zu Gast in Rostock ist.

Auch ein weiterer „RND vor Ort“-Talk steht bereits fest: Ende des Jahres wird im Nachgang zur Bundestagswahl eine Veranstaltung mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in Leipzig stattfinden.

Von Tomma Petersen