Berlin

Zwei „ Eurofighter“ der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Radiosender „ Ostseewelle“.

Laut einem Bericht des „ Focus“ konnten sich die Piloten rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten. Wo genau sie sich derzeit befinden, sei allerdings noch unklar, hieß es demnach von der Bundeswehr.

Der Crash ereignete sich laut dem Radiobericht in der Nähe des Drewitzer Sees nahe Malchow an der Müritz. Der Absturz in Kombination mit der Hitze hat einen Waldbrand ausgelöst, ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist derzeit vor Ort.

Von RND/dpa/lf