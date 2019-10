Santiago

Chile hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies am Mittwoch in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land.

Die Proteste waren durch einen Anstieg der U-Bahn-Preise ausgelöst worden. Die Regierung konnte die Unruhen nach knapp zwei Wochen nicht eindämmen. Einige Demonstranten fordern eine bessere Gesundheitsversorgung, höhere Löhne, gute Renten und einen besseren Zugang zu Bildung.

Mehr in Kürze.

RND/dpa/AP