Grundsätzlich einig sind sich SPD und Union darüber, dass fossile Brennstoffe – also Benzin, Diesel, Gas und Heizöl – höher besteuert werden. Umstritten ist nur die Methode: Die Union will den Handel mit CO₂-Verschmutzungsrechten auf die Bereiche Wärme und Verkehr ausweiten, die SPD strebt eine Steuer auf den CO₂-Ausstoß an. Letzteres ist wahrscheinlich vom Tisch. Auf alle Fälle werden Inlandsflüge teurer, Bahnfahrten dagegen billiger. Investitionen zur Senkung des Energieverbrauchs in Gebäuden sollen steuerlich oder durch staatliche Zuschüsse gefördert werden.

Bei der Frage der Auswirkungen muss berücksichtigt werden, dass Belastungen und Entlastungen durch das Klimapaket höchstwahrscheinlich nicht gleichzeitig in Kraft treten werden. Denn Union und SPD planen eine zeitliche Abfolge: Zunächst sollen Fördermaßnahmen in Kraft gesetzt werden, mit deren Hilfe Unternehmen und Bürger ihren Energieverbrauch senken können, etwa eine Prämie zum Austausch von Ölheizungen. Dann folgt die höhere Belastung des CO₂-Ausstoßes. Erst danach sollen – quasi als letztes Mittel – Gesetzesverschärfungen greifen, um die Emissionen zu senken. Vorstellbar wäre hier zum Beispiel, Ölheizungen nach einer Übergangszeit ganz zu verbieten.

Diese Auswirkungen haben die angedachten Klimamaßnahmen:

Geringes bis mittleres Einkommen auf dem Land: Die höheren Treibstoffpreise und Heizkosten schlagen voll auf das Haushaltsbudget durch. Eine Anhebung der Pendlerpauschale und preiswertere Bahntickets federn das nur teilweise ab. Die staatliche Förderung für die energetische Sanierung kann im Zweifel nicht genutzt werden, weil für eine Sanierung des Eigenheimes hohe eigene Mittel nötig sind, die häufig gar nicht vorhanden sind. So kostet eine moderne Gasheizung um die 5000 Euro, die Wärmedämmung eines Einfamilienhauses schlägt mit mindestens 20.000 Euro zu Buche. Fazit: DEUTLICHE MEHRBELASTUNG

Schlussfolgerung: Für Geringverdiener insbesondere auf dem flachen Land reicht es nicht, wenn der Staat höhere Energiesteuern durch eine Förderung von Sanierungsmaßnahmen ausgleichen will. Notwendig ist – wie im SPD-Konzept vorgesehen – eine „Klimaprämie“, also eine direkte Zahlung von Geld.

Die Kosten für den Staat

Was das Klimapaket Bund, Länder und Gemeinden kosten wird, ist unklar. Bisher ist von einem 40-Milliarden-Paket für die nächsten vier Jahre (2020 bis 2023) die Rede. Nach Einschätzung von Haushaltsexperten der großen Koalition stehen allerdings für diesen Zeitraum nur rund 26 Milliarden Euro für Klimamaßnahmen zur Verfügung. Es fehlen also pro Jahr um die 3,5 Milliarden Euro. Die Lücke kann durch eine CO₂-Bepreisung gestopft werden. Als Erleichterung könnte ergänzend das Prinzip des ausgeglichenen Bundeshaushalts („schwarze Null“) aufgegeben werden. Die Schuldenbremse im Grundgesetz ließe eine Neuverschuldung von etwa 4 Milliarden Euro im Jahr zu. Dieser Spielraum könnte genutzt werden. Darüber herrscht in der großen Koalition auch weitgehend Einigkeit. Gleichwohl belauern sich beide Seiten. „Die Frage ist, wer sich als Erster vor die Öffentlichkeit stellt und die schwarze Null für tot erklärt“, heißt es seit Tagen bei beiden Koalitionspartnern.

