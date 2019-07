Berlin

Ursula von der Leyen gibt ihr Amt als Bundesverteidigungsministerin am kommenden Mittwoch ab. Diesen Schritt macht sie unabhängig davon, ob sie in Brüssel zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wird – oder nicht.

Die Ministerin gab ihre Entscheidung auf ihrem Twitter-Kanal bekannt. Unter dem Slogan „Meine Entscheidung für Europa“ erklärt sie diesen Schritt auf deutsch, englisch und französisch wie folgt:

„Ich möchte morgen das Vertrauen des Europäischen Parlaments gewinnen. Unabhängig vom Ausgang erde ich am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten, um meine volle Kraft in den Dienst von Europa zu stellen. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für die Jahre mit der Bundeswehr.“

Am Dienstagabend soll das Europaparlament in Straßburg über von der Leyen als neue Frau an der Kommissionsspitze abstimmen.

Von RND/lf