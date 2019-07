Leipzig

Rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen am 1. September liegen CDU und AfD in einer Umfrage weiter Kopf an Kopf. Nach dem aktuellen Sachsen-Trend des Mitteldeutschen Rundfunks ( MDR) kommen beide Parteien auf 26 Prozent der Stimmen.

Die Linke würde bei Sonntagsfrage mit 15 Prozent auf dem dritten Platz landen. Die Grünen wären laut Umfrage viertstärkste Kraft mit 12 Prozent. Die SPD verliert weiter und würde mit 9 Prozent nur noch ein einstelliges Ergebnis verbuchen, die FDP könnte es mit 5 Prozent knapp wieder in den Landtag schaffen.

Für die Wahlumfrage im Auftrag des MDR hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap Ende Juni rund 1000 Wahlberechtigte in Sachsen befragt.

Umfrage im Juni mit ähnlichem Ergebnis

Auch nach einer Wahlumfrage von „ Leipziger Volkszeitung“/„Dresdner Neuesten Nachrichten“ lagen CDU und AfD gleichauf. Dafür waren vom 29. Mai bis 4. Juni 703 repräsentativ ausgewählte wahlberechtigte Sachsen befragt worden. Die SPD kam demnach bei der Sonntagsfrage auf 8 Prozent, die Linke auf 15 Prozent und die Grünen auf 14 Prozent.

Von RND/dpa