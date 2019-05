Washington

US-Justizminister William Barr ist am Donnerstag einer Anhörung vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses fern geblieben. In ersten Reaktionen nahmen die Demokraten das noch mit Humor und platzierten ein Plastikhuhn an seinem leeren Platz als Anspielung darauf, Barr habe gekniffen. Doch die Vorsitzende der demokratisch dominierten Kongresskammer, Nancy Pelosi, fuhr kurz darauf schweres Geschütz auf: Barr habe bereits in einer früheren Befragung des Kongresses gelogen. Und das sei eine Straftat.

Barr sollte sich zu dem Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller zu russischer Einmischung in den Wahlkampf 2016 und einer etwaigen späteren Justizbehinderung durch Präsident Donald Trump äußern. Am Mittwoch war eine vom Justizausschuss des Repräsentantenhauses gesetzte Frist verstrichen, ihm eine ungekürzte Version des umfänglichen Dokuments zu überlassen. Aus demokratischen Kreisen verlautete, es werde nun wohl zu einer Abstimmung kommen, in der Barr Missachtung des Abgeordnetenhauses vorgeworfen werden - und möglicherweise zu Vorladungen. Ein solches Vorgehen würde die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus und Trumps Regierung einer langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzung näherbringen.

Barr hat „dem Kongress der Vereinigten Staaten nicht die Wahrheit gesagt“

Die Anhörung fand trotz des leer gebliebenen reservierten Platzes für Barr statt. Der demokratische Vorsitzende Jerry Nadler sagte, wenn der Justizminister dem Ausschuss nicht die Information gebe, die er verlange, „und den Respekt erweist, der ihm gebührt, wird der Moment der Rechenschaft bald genug kommen“.

Pelosi setzte dem kurz darauf hinzu, Barr habe bei einer Befragung am 9. April „dem Kongress der Vereinigten Staaten nicht die Wahrheit gesagt - das ist ein Verbrechen.“ Dabei hatte der Abgeordnete Charlie Crist zu Berichten befragt, nach denen Mitarbeiter Muellers der Ansicht seien, dass seine damals verbreitete vierseitige Kurzfassung die Ergebnisse nicht angemessen wiedergäben. Ob er denn wisse, worauf sie sich da bezögen, fragte Crist. „Nein, weiß ich nicht“, antwortete Barr.

Barr erklärte am Mittwoch, seine Antwort sei nicht irreführend gewesen, weil er in Kontakt mit Mueller, nicht mit dessen Team, gewesen sei. Seine Sprecherin Kerri Kupec erklärte Minuten nach Pelosi, deren Äußerung sei „rücksichtslos, unverantwortlich und falsch“.

Pelosi sagte auch, die Weiterung der Regierung, Vorladungen von Ausschüssen Folge zu leisten sei „sehr, sehr ernst“. Sie verwies darauf, dass das Ignorieren von Vorladungen einer der Artikel im Impeachment-Verfahren gegen Präsident Richard Nixon gewesen sei.

Demokraten wollen ungekürzten Mueller-Bericht

Nadler erklärte, er werde nicht sofort Barr vorladen. Erst werde er sich darauf konzentrieren, den ungekürzten Mueller-Bericht zu bekommen, und möglichst Mueller selbst in einer Anhörung am 15. Mai zu befragen. Man sei dabei, den Termin zu bestätigen.

Die Vorladung Barrs werde voraussichtlich mit einer Abstimmung verbunden, dem Justizminister Missachtung des Parlaments vorzuwerfen. Das würde Ermittlungen des Bundessstaatsanwalts des Hauptstadtbezirks Columbia zur Folge haben, wobei in Washington davon ausgegangen wird, dass dieser - als Mitarbeiter des Justizministeriums - den Interessen der Regierung zugeneigt sein wird. Die juristischen Möglichkeiten der Demokraten wären damit aber noch nicht ausgeschöpft.

Vor der Absage des Justizministers hatten die Demokraten beantragt, Barr solle nicht nur von den Ausschussmitgliedern, sondern auch von deren Rechtsberatern befragt werden. Das Weiße Haus kritisierte, für den Ausschussvorsitzenden sei dieses Vorgehen „erbärmlich“. Wenn Nadler nicht in der Lage sei, Minister Barr selbst fragen zu stellen, sollte er vielleicht zurücktreten.

Zuvor hatte Trump bereits kritisiert, die Demokraten wollten Barr mit der geplanten Extra-Befragung durch Rechtsberater anders behandeln als alle anderen. Die Republikaner beklagten, mit dem geänderten Prozedere hätten die Demokraten ein Eigentor geschossen: „Der Grund, warum Bill Barr heute nicht hier ist, ist, dass die Demokraten ihn heute nicht hier haben wollten“, sagte Doug Collins.

Von RND/dpa