Türkei erteilt ultimative Absage: Ukraine wird niemals Mitglied der Nato werden

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat Berichten zufolge eine baldige Mitgliedschaft der Ukraine im militärischen Verteidigungsbündnis Nato ausgeschlossen. „Ich glaube, dass die Ukraine versteht, dass sie kein Mitglied der Nato werden wird“, sagte Çavuşoğlu türkischen Medien, wie die ukrainische Nachrichtenagentur „UNN“ berichtet.

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

„Das wird auf keinen Fall passieren“, so der Minister. „Viele ihrer Verbündeten in Europa waren auch gegen die Nato-Mitgliedschaft – gegen die Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens in der Nato. Die Ukraine versteht das gut.“

Die Nato-Staaten beliefern die Ukraine seit Wochen mit Waffen, damit sie sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen kann. Immer wieder erneuerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderungen nach weiteren militärischen Gütern. Eine direkte Beteiligung am Krieg schloss das Militärbündnis jedoch immer wieder aus. Der Vorschlag Polens, eine Nato-„Friedensmission“ in der Ukraine durchzuführen, stieß eher auf Ablehnung.

RND/alx