Terrorwarnstufe in Nordirland heruntergesetzt

Am 20. Januar 2019 explodierte einer Autobombe vor einem Gericht im Zentrum der nordirischen Stadt Derry/Londonderry. Es gab weder Verletzte, noch Tote bei dem Anschlag 2019. In Nordirland hat die britische Regierung die Gefahr von Terroranschlägen herabgestuft. Demnach sind Anschläge in Nordirland jetzt noch „wahrscheinlich“, der Nordirland-Minister sprach trotzdem von erheblichen Fortschritten.