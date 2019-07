Seoul

Südkoreas Streitkräfte haben nach Behördenangaben Warnschüsse gegen mindestens ein russisches Militärflugzeug abgegeben, das den Luftraum des ostasiatischen Landes verletzt habe. Die russische Maschine sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in den Luftraum Südkoreas vor der Ostküste nahe der Felseninselkette Dokdo eingedrungen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Nach Berichten südkoreanischer Medien handelte es sich um einen russischen Bomber.

Die südkoreanischen Luftstreitkräfte hätten als Reaktion auf den Vorfall eigene Kampfjets gestartet, die die Warnschüsse abgefeuert hätten, sagte der Sprecher. Weitere Details waren zunächst unklar.

Militärmanöver von Russland und China?

Die Militärmaschine, die den Luftraum verletzt habe, habe zuvor neben anderen russischen Kampflugzeugen ohne Vorankündigung die sogenannte Luftraumüberwachungszone Südkoreas durchquert, hieß es. Auch chinesische Militärflugzeuge seien in diese Zone eingedrungen. Ob es sich um ein gemeinsames Manöver der russischen und chinesischen Streitkräfte handelte, war zunächst unklar.

Nach den Warnschüssen durch südkoreanische Kampfjets habe das russische Flugzeug das Gebiet zunächst verlassen, sei später aber zurückgekehrt, so ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, der gemäß den Richtlinien der Behörde anonym bleiben wollte. Das russische Flugzeug habe das Feuer nicht erwidert, sagte der Sprecher. Es ist laut Seoul der erste derartige Zwischenfall zwischen den beiden Ländern.

Seoul lädt Botschafter vor

Südkorea hatte 2013 erklärt, seine eigene „Identifikationszone zur Luftverteidigung“ (ADIZ) in südlicher Richtung zu erweitern. Hintergrund war damals der Streit um Gebietsansprüche im Ostchinesischen Meer. Seitdem gab es häufig Verletzungen der Zone durch russische und chinesische Flugzeuge.

Das Verteidigungsministerium in Seoul plane, Vertreter der russischen und chinesischen Botschaften im Laufe des Dienstags einzuberufen, um formell Beschwerde einzulegen, so der Beamte.

