Jan Böhmermann kennt die heimlich gedrehten Video-Aufnahmen des österreichischen FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache offenbar schon seit mehr als einem Monat. Bereits Mitte April hatte der Satiriker in einem Video-Grußwort für die Verleihung des österreichischen Fernsehpreises „Romy“ gescherzt, er hänge „gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza“ herum und verhandle über die Übernahme der „Kronen“-Zeitung.

Zu verstehen ist das als Anspielung auf Video-Aufnahmen, die „Spiegel“ und „Süddeutsche Zeitung“ am Freitagabend veröffentlicht haben. Sie zeigen Strache und einen Vertrauten im Jahr 2017 in einer Villa auf Ibiza. Dort sprechen sie mit einer angeblich reichen russischen Oligarchentochter über Parteispenden, mögliche Investitionen in Österreich und einen Einstieg in die „Kronen“-Zeitung. Auf dem Tisch steht dabei eine Schüssel mit Eiswürfeln und Red-Bull-Dosen.

Böhmermann teilt gerne gegen Rechtspopulisten aus

Das alles deutet darauf hin, dass auch Böhmermann die Video-Aufnahmen angeboten worden sind. Der Satiriker äußert sich immer wieder kritisch gegen rechtspopulistische Parteien und Politiker. Nach Bekanntwerden des Strache-Videos teilte er auf Twitter einen Link zu einem Video der „Venga-Boys“: „We’re going to Ibiza“.

