Vor einem Jahr wurde Daniel H. in Chemnitz getötet. Wut, Hass und Ausschreitungen prägten danach die Stadt. Die Chemnitzer Sozialarbeiterin Rola Saleh war mittendrin. Sie mobilisiert jetzt für die “Unteilbar”-Großdemonstration in Dresden am 24, August. Ihr Appell: “Lasst uns nicht allein!”