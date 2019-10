Berlin

Für die neue "Shell-Jugendstudie", wurden mehr als 2500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von zwölf bis 27 Jahren befragt. Die Ergebnisse im Überblick:

Zukunftsängste: Umwelt und Klima sind die beherrschenden Themen

Die beherrschenden Zukunftsängste und -sorgen betreffen die Themen Klima und Umwelt. 71 Prozent der Befragten bereitet eine kaputte Umwelt große Sorgen – das ist der Spitzenwert. Erst dahinter folgen Terroranschläge (66 Prozent), Klimawandel (65) und die wachsende Feindlichkeit zwischen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen (56). Das Umweltbewusstsein "ist stark in den Wertekanon der Jugendlichen eingezogen“, sagt Studienleiter Mathias Albert. Die Debatten um Flucht und Migration spiegeln sich in gestiegener Angst sowohl vor Ausländerfeindlichkeit als auch - auf niedrigerem Niveau - vor Zuwanderung wider. Angst vor Zuwanderung äußern tendenziell eher die niedriger Gebildeten.

Mehrheit ist empfänglich für populistische Thesen

Bestimmte rechtspopulistisch orientierte Aussagen stoßen auch bei Jugendlichen auf Zustimmung. So stimmen 68 Prozent der Aussage zu, dass man nichts Negatives über Ausländer sagen darf, ohne als Rassist zu gelten. 53 Prozent glauben, dass „die Regierung der Bevölkerung die Wahrheit verschweigt“. 34 Prozent sind der Meinung, die deutsche Gesellschaft werde „durch den Islam unterwandert“. Insgesamt sind westdeutsche Jugendliche und höher Gebildete weniger offen für populistische Thesen als ostdeutsche und diejenigen mit einem niedrigeren Abschluss.

Interesse an Politik nimmt erstmals seit Jahrtausendwende ab

Entgegen dem Trend seit der Jahrtausendwende ist das Interesse an Politik gegenüber der vergangenen Erhebung von 2015 leicht gesunken. Nur noch 41 Prozent (2015: 43) gaben an, dass sie sich für Politik interessieren. Eine breite Politisierung im Zuge der „ Fridays for Future“-Bewegung gibt es nicht. Ein zunehmendes politisches Bewusstsein komme vor allem bei jenen zum Ausdruck, die bereits bisher politisch interessiert sind. Die Jugendlichen messen politischem Engagement generell eine hohe Bedeutung zu. Auch wenn mehr als drei Viertel mit der Demokratie zufrieden sind, kritisieren mehr als zwei Drittel, dass die Politiker sich nicht um ihre Belange kümmern.

Die Studie sieht das als Ursache für Politikverdrossenheit. Bei der Frage nach dem Vertrauen in Institutionen kommen die Polizei, das Bundesverfassungsgericht und Umweltschutzgruppen auf deutlich bessere Werte als Politiker. Großen Unternehmen, Kirchen, Parteien und Banken wird deutlich weniger Vertrauen entgegengebracht.

Jugendlichen sehen positiv in ihre Zukunft

Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Jugendlichen sieht die gesellschaftliche Zukunft eher positiv. Einen höheren Wert gab es zuletzt 1999 (64 Prozent). 59 Prozent finden, dass es in Deutschland insgesamt gerecht zugeht. Das gilt für West- und Ostdeutschland gleichermaßen. 79 Prozent glauben, dass jeder die Möglichkeit hat, nach seinen Fähigkeiten und Begabungen ausgebildet zu werden.

Mehr als die Hälfte wünscht sich „männliches Versorgermodell“

Der Trend zu einer immer bunteren Gesellschaft geht bei Jugendlichen mit einem hohen Maß an Toleranz einher. Die Studie zeigt, dass Mädchen und Jungen mit sehr großer Mehrheit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Minderheiten positiv gegenüberstehen. Gute Freunde, Partnerschaft und Familie werden weiterhin als die wichtigsten Faktoren für ein glückliches Leben angegeben – und zwar bei Frauen tendenziell in noch höherem Maß. Wenn es darum geht, wer bei der Kindererziehung beruflich zurückstecken sollte, sagen 54 Prozent, dass sie ein „männliches Versorgermodell“ befürworten, wonach der Mann 30 oder 40 Stunden arbeitet, die Frau hingegen gar nicht oder maximal halbtags.

Smartphones bestimmen das Leben

Rund 3,7 Stunden am Tag verbringen die Befragten im Schnitt im Internet. 96 Prozent gaben an, dass sie mindestens einmal täglich Messengerdienste wie Whatsapp nutzen. 38 Prozent sagen, ohne Smartphone „fehlte ihnen ihr halbes Leben“. Dabei ist das Internet für Jugendliche kein reines Unterhaltungsmedium. 71 Prozent nutzen das Internet mindestens einmal täglich auch als Informationsmedium. Trotzdem ist das Vertrauen in digitale Mediendienste wie Facebook, Twitter und Youtube geringer als in klassische Medien wie TV-Kanäle und Tageszeitungen.