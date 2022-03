Scholz: Werden uns an den Krieg nicht gewöhnen - Flüchtende müssen verteilt werden

Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Forderung nach einem russischen Truppenabzug aus der Ukraine erneuert. „Die Tötungen, die Zerstörung, das Leid in der Ukraine gehen unvermindert weiter – auf unserem Kontinent, keine zwei Flugstunden von Berlin entfernt“, sagte er am Montag in Berlin nach einem Gespräch mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson.

„An diesen Kriegszustand können und wollen wir uns nicht gewöhnen.“ Der Kanzler rief Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf, „endlich einen Waffenstillstand zu vereinbaren“.

Scholz: „Russland hat alle Regeln einer gemeinsamen Friedensordnung gebrochen"

Dank an ehrenamtliche Helfer

Mit Blick auf die Flucht von Millionen Menschen aus der Ukraine sowie innerhalb des Landes betonte Scholz, dies sei nur der Anfang. Je länger der Krieg andauere, umso mehr Menschen würden Schutz suchen müssen. „Und sie werden diesen Schutz bei uns auch finden.“

Er dankte den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die „ihre Herzen geöffnet“ hätten für die Ukrainerinnen und Ukrainer sowie ihre Wohnungen und Häuser. Dies sei ein „berührendes Zeichen europäischer Solidarität“.

Scholz erinnert an Versprechen der EU-Länder

Nachdem die europäischen Nachbarländer der Ukraine viele Flüchtlinge aufgenommen hätten – ganz besonders Polen mit mehr als zwei Millionen – gehe es jetzt darum, dass weitere Länder aufgesucht würden, um einen Anteil der Menschen aufzunehmen. Er nannte dabei auch Deutschland.

Abstrakt hätten bereits alle EU-Länder zugesagt. „Nun soll es konkret werden“, fügte er mit Blick auf EU-Beratungen zu dem Thema in Brüssel hinzu. In der Vergangenheit hatte der Streit um Flüchtlingsquoten die Union entzweit.

Innenminister der EU-Staaten beraten zu Flüchtenden

In Brüssel haben sich am Montag die Innenminister der 27 EU-Staaten über das gemeinsame Vorgehen bei der Verteilung von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet beraten. Deutschland und Polen hatten sich zuvor mit einem dringenden Hilfsappell an die EU-Kommission gewandt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte am Montag keine Quoten mehr für die Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas, nachdem sie noch Mitte des Monats in einem Interview solche festen Quoten gefordert hatte. Anfang März hatten die EU-Staaten entschieden, allen Ukrainern schnell und unbürokratisch Schutz zu bieten. Die große Zahl der Flüchtlinge stellt die Staatengemeinschaft jedoch vor Herausforderungen.

