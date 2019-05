Berlin

Der Chef der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, der Hannoveraner Abgeordnete Matthias Miersch, will nicht gegen Fraktionschefin Andrea Nahles bei der vorgezogenen Wahl der SPD-Fraktionsspitze kandidieren. Das hat Miersch laut Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Dienstag bei einem treffen linker SPD-Abgeordneter klargestellt. „Ich werde nicht gegen Andrea antreten“, soll Miersch laut Teilnehmerangaben gesagt haben.

Die SPD müsse nun inhaltlich vorankommen, habe Miersch gefordert. „Die Grünen haben uns nahezu überall deklassiert, deshalb muss die SPD schnell unter Beweis stellen, dass sie engagierten Klimaschutz kann“, wird Miersch zitiert. Das Klimaschutzgesetz müsse noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Miersch galt als ein möglicher Kompromisskandidat im Machtkampf um die SPD-Fraktionsspitze. Mit seinem Rückzug schrumpft die Zahl möglicher Nahles-Herausforderer zusammen. Vor Miersch hatten bereites der ehemalige Kanzlerkandidat Martin Schulz sowie der niedersächsische Landesgruppenchef Johann Saathoff erklärt, nicht gegen die Amtsinhaberin antreten zu wollen.

Von Andreas Niesmann/RND