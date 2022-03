Russische Armee will 90 Prozent des ukrainischen Gebiets Luhansk erobert haben

Offenbar machen russische Truppen an der Seite von Separatisten in der Ostukraine Geländegewinne. Russlands Militär meldet, dass bereits 90 Prozent des ukrainischen Gebietes Luhansk unter seiner Kontrolle seien. Auch in der sogenannten Volksrepublik Donezk sollen Moskaus Soldaten vormarschiert sein.