Berlin

Es ist nicht mehr viel Zeit, aber die Bundesregierung bleibt einsilbig: Der Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien, den die Koalition im vergangenen Jahr nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Kashoggi verhängt hatte, läuft am 30. September aus. Die erste Verlängerung war Anfang des Jahres Grund für heftige Debatten zwischen Union und SPD. Nun scheint es, als könnte der Exportstopp ein weiteres Mal verlängert werden.

Die offizielle Linie der Bundesregierung ist erstmal: Schweigen. Die aktuelle Regelung – die im offiziellen Sprachgebrauch nicht Exportstopp heißt, sondern „Ruhestandsregelung“ - gelte, heißt es im Auswärtigen Amt und im Wirtschaftsministerium. „Es gibt keinen neuen Stand.“

Auch Regierungsmitglieder verweisen darauf, dass die Entscheidung im geheim tagenden Bundessicherheitsrat falle, dem neben der Bundeskanzlerin unter anderem Verteidigungsministerin, Außenminister und Wirtschaftsminister angehören. Allerdings haben sowohl SPD- als auch Unionsvertreter der Regierung die Einschätzung: „Der Exportstopp wird wohl verlängert.“

Für die SPD ist die Sache klar: „Wo Krieg geführt wird, gehören keine deutschen Waffen hin. Der Exportstopp an Saudi Arabien muss über den 30. September hinaus verlängert werden“, sagte Fraktionsvize Sören Bartol dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Röttgen für Verlängerung

Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen ( CDU), ist dieser Ansicht: „Ich bin für die Verlängerung dieses Exportstopps“, sagte er dem Deutschlandfunk. Die Gründe für den Stopp bestünden weiterhin. Außerdem sei die Lage vor Ort enorm zugespitzt, auch nach den Anschlägen auf eine saudische Ölraffinerie, deren Drahtzieher noch nicht zweifelsfrei fest stünden. Es bestehe Kriegsgefahr. Und in einer solchen Lage seien deutsche Waffenlieferungen „nicht richtig und nicht zu rechtfertigen“.

Der Vize-Vorsitzende der Unions-Fraktion, Johann Wadephul, widerspricht seinem Parteikollegen. "Die neue Lage hat gezeigt, dass Saudi-Arabien Probleme hat, sich selbst zu verteidigen", sagte er dem RND. Dem Koalitionspartner (und wohl auch Röttgen) empfiehlt er: "Die SPD sollte erkennen, dass es im deutschen und europäischen Interesse ist, dass der Konflikt nicht weitergeht." Zumindest die Lieferung defensiver Waffen sollte erlaubt werden. Gestoppt worden ist unter anderem die Lieferung von Patrouillenbooten an Saudi-Arabien.

Ähnlich hatte sich auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, geäußert: „Eine Aufhebung der Exportsperre für defensive Waffensysteme ist in unserem strategischen Interesse“, sagte er dem RND. Schließlich gehe es um den Selbstschutz Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate.

Röttgen hält dagegen: „Ich glaube, dass es in Saudi-Arabien keinen Mangel an Waffen gibt.“ Das Land sei hoch gerüstet und bekomme Waffen unter anderem aus den USA. „Ein paar zusätzliche Waffen für Saudi-Arabien seien nicht „von irgendeiner Bedeutung für die Stabilität“.

Gegengeschäft soll es nicht geben

Inwieweit der Koalitionsfrieden bei der Entscheidung eine Rolle spielen wird, ist offen. Ein Gegengeschäft, bei dem die Union einem weiteren Exportstopp zustimmt und die SPD dafür der Verlängerung des Bundeswehr-Mandats für den Irak und Jordanien, gebe es nicht, wird in der Koalition versichert. Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich war von seinem ursprünglich klaren Nein zur Mandatsverlängerung abgerückt.

Die Regierung hatte den Exportstopp vergangenes Jahr verhängt, nachdem der saudische Journalist Jamal Kashoggi in der Botschaft seines Heimatlandes in Istanbul ermordet worden war. In den Koalitionsverhandlungen hatten sich Union und SPD zuvor festgelegt, keine Rüstungslieferungen in Länder zu genehmigen, die „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligt sind.

Nach Druck aus Frankreich und Großbritannien wurde der Exportstopp im März für Zulieferungen für Gemeinschaftsprojekte mit Bündnispartnern etwas gelockert. In der Union gilt diese Lockerung allerdings als nicht ausreichend. Erlaubt wurde nach dem Exportstopp die Lieferung von besonders geschützten Geländewagen an Saudi-Arabien.

Von Daniela Vates/RND