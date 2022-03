Zuletzt sind die Corona-Zahlen in Deutschland wieder rasant gestiegen. Dem Robert Koch-Institut sind erstmals mehr als 1,5 Millionen Fälle binnen einer Woche gemeldet worden. Der stärkste Zuwachs war ausgerechnet bei einer Risikogruppe zu beobachten.

RKI: Erstmals mehr als 1,5 Millionen Corona-Fälle in einer Woche – größter Zuwachs unter den 75- bis 79-Jährigen

Coronavirus RKI: Erstmals mehr als 1,5 Millionen Corona-Fälle in einer Woche – größter Zuwachs unter den 75- bis 79-Jährigen