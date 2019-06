Digitalisierung, Verkehrswende, Klimaschutz – die Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Millionen von Beschäftigten werden innerhalb kurzer Zeit andere Tätigkeiten auszuführen haben als heute, sagt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vor der Großdemo #FairWandel seiner Gewerkschaft an diesem Samstag in Berlin.