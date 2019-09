Plastiktüten: Ein Indiz reicht leider nicht

Hannover

Ein Kennzeichen des Elends unserer Zeit ist der unaufhaltsame Seuchenzug des Plastikmülls, und niemand kann ihm entkommen. Das Zeug fliegt und liegt überall herum, ob da und dort in Leine oder Ihme, ob großflächig im Mittelmeer, ob mikroskopisch klein im Schneefall in der Arktis oder riesengroß als Mega-Müllstrudel im Pazifik. Die Welt vermüllt, das erscheint noch unabwendbarer als der Klimawandel.

Es muss also was getan werden, das hat sich herumgesprochen, sogar bis zur CSU. Ein Indiz dafür ist das jetzt in einen Gesetzentwurf gegossene Plastiktütenverbot von Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD). Mehr als das, ein Indiz für guten Willen, ist es leider nicht.

Konsequent wäre es gewesen, auch die ökologisch bedenklichen Alternativen – Papiertüten oder „Bio“-Plastiktüten – zu verbieten, ebenso wie die nach wie vor kostenlosen Plastikbeutel für Obst und Gemüse. Dazu gesetzliche Hebel dafür zu schaffen, um die Menge an in Plastik verpacktes Obst und Gemüse drastisch zu reduzieren – womöglich, indem die Ware lose angeboten wird? Und obendrein die Verbraucher zu animieren, endlich mehr Mehrwegbeutel zu benutzen.

Klar: Gerettet wäre die Welt damit noch lange nicht. Wenn die Bundesregierung sich dann aber noch dazu aufraffen könnte, die deutsche Abfallwirtschaft davon abzuhalten, unser Plastikmüllproblem in asiatische Länder zu exportieren, wäre sie einige Schrittchen in die richtige Richtung getrippelt.

Von Michael Lange