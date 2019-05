Berlin

Dumm gelaufen: Eigentlich sollte er mit seiner Dienstwaffe vom Typ Glock 17 für die Sicherheit von Politikern sorgen.

Doch jetzt hat der Polizist aus Niedersachsen plötzlich ein gewaltiges Problem: Seit dem frühen Mittwochmorgen ist seine Pistole weg.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, meldete der Polizeibeamte am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr, dass seine Waffe verloren gegangen sei.

Sie sei ihm in einem Drei-Sterne-Hotel an der Grenzallee in Berlin-Neukölln abhanden gekommen – angeblich durch Diebstahl.

Polizist stammt vermutlich aus Niedersachsen

Wie die Zeitung berichtet, soll der Oberkommissar dem Personenschutz des Landeskriminalamtes ( LKA) Niedersachsen angehören. Er sei in der Sicherungsgruppe 1 tätig.

Diese Spezialeinheit ist für den Schutz amtierender und ehemaliger Bundespräsidenten verantwortlich. Anders als zuvor berichtet, war der Polizist jedoch aktuell nicht für Frank-Walter Steinmeier zuständig.

Laut „ Tagesspiegel“ hat die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen aufgenommen. Die Waffe sei zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Bodyguard ist vorläufig vom Dienst freigestellt

Der Personenschützer ist laut Bundeskriminalamt ( BKA) bis zur Aufklärung von seinen Aufgaben als Bodyguard befreit.

Mit einer Waffe vom Typ Glock 17 wurde vor drei Jahren der Amoklauf in München verübt und neun Menschen getötet. Der Attentäter David S. hatte die Waffe seinerzeit für 4000 Euro im Darknet gekauft.

Von Jörg Köpke/RND