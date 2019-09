Hannover

Die Partei, der man vor einigen Tagen noch zugeschrieben hat, von der Angst gelähmt zu sein, lebt noch. An diesem Freitag wird schnell deutlich: In der SPD herrscht Aufbruchsstimmung. Es ist die zweite von insgesamt 23 Regionalkonferenzen, bei denen sich die 15 Kandidatinnen und Kandidaten um Stimmen für den Bundesparteivorsitz werben. Doch anders als gedacht, liegt nicht das konservative Favoriten-Duo Olaf Scholz und Klara Geywitz vorne. Es sind die linken Positionen, die Hannovers SPD-Mitglieder begeistern.

Viel Zustimmung für Forderung nach Ende der GroKo

Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Applaus kaum abklingt, als Karl Lauterbach deutlich macht: „Unsere Konzepte sind richtig, aber niemals in einer Großen Koalition umsetzbar.“ Gemeinsam mit seiner Partnerin Nina Scheer will er für die sozial-ökologische Zukunft der Partei einstehen. Die beiden bekennen sich als einzige klar gegen die GroKo. Die Themen sind dabei eindeutig: Sie wollen Klimaschutz vorantreiben, Kinderarmut reduzieren, eine Zwei-Klassen-Medizin abschaffen und eine Bürgerversicherung einführen.

Daneben sehen Bundesfinanzminister Scholz und Brandenburgs Ex-Landtagsabgeordnete Geywitz, die sich in einer Forsa-Umfrage unter den SPD-Mitgliedern immerhin 26 Prozent Zustimmung sichern konnten, blass aus. Scholz’ Positionen kommen nicht zur Geltung, wirken vergleichsweise inhaltsleer. Zwar spricht er davon, Europa stark zu machen und einen stabilen und sicheren Sozialstaat zu errichten, bleibt inhaltlich dann aber doch meist unkonkret.

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping haben angesichts des linken Windes in Hannover nur einen soliden Stand. Daran kann auch die Unterstützung durch Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nichts ändern. Zwar kommt vor allem Köppings ostdeutsche Herkunft bei den Hannoveranern an, dennoch steht am Ende schnell fest, was ein Mitglied laut fordert: Die Basis sehnt sich nach der Verjüngung der Partei.

Kampmann und Roth liegen bei Mitgliedern vorne

Und die sieht – traut man dem Stimmungsbild – eine Mehrheit an diesem Abend ganz offensichtlich in Christina Kampmann und Michael Roth – dem jüngsten Bewerber-Tandem. Die 36-Jährige Kampmann, Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen, fordert: „Wir müssen die schwarze Null hinter uns lassen.“ Man müsse dringend investieren. Damit hat sie die Mitglieder in Hannover auf ihrer Seite. Auch bei der Kindergrundsicherung gewinnt sie an Zustimmung. Der 49-jährige Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, machte klar: „Wir treten an, um zu bleiben.“ Damit trifft er einen Nerv. Angesichts des schnellen Wechsels an der Parteispitze in den vergangenen Jahren sehnt sich die Basis ganz offensichtlich nach Beständigkeit.

Das Team sammelt Pluspunkte. Und so hört man auf dem Gang schon mal Mitglieder sagen, dass man Kampmann und Roth einen solch starken Auftritt nicht zugetraut hätte und man überlege, für sie zu stimmen. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg. Erst am 1. Dezember soll auf einem Parteitag verkündet werden, wer sich unter den Sozialdemokraten durchgesetzt hat.

Von Mandy Sarti