Vor dem Formel-1-Rennen in Dschidda ist in einem Öllager der saudi-arabischen Stadt ein Feuer ausgebrochen. Von der Rennstrecke aus war am Freitag dichter Rauch am Himmel zu sehen. Die Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben sich zu dem Raketenangriff auf das Gebäude des staatliche Ölkonzerns Saudi Aramco mittlerweile bekannt. Die Terrorgruppe hatte zuletzt eine Serie von Angriffen auf Saudi-Arabien für sich beansprucht.

Der Flugverkehr rund um die Stadt wird aktuell umgeleitet, das berichtete die „Bild“-Zeitung. Auf dem Flugradar ist zu sehen, wie Maschinen umdrehen oder einen weiten Bogen um die Stadt drehen. Der Betrieb an der Rennstrecke sei vorerst nicht ausgesetzt worden.

„Wir warten auf weitere Informationen der Behörden, was passiert ist“, teilte die Formel 1 am Freitag zu den bedrohlichen Szenen mit. Die Rennserie hatte kurz vor den Ereignissen ihre erste Trainingseinheit vor dem für Sonntag geplanten Grand Prix am Roten Meer ausgetragen. Erst am vergangenen Sonntag hatten Huthi-Rebellen Angriffe gegen Saudi-Arabien mit einer Rakete und Drohnen gestartet. Dabei war auch eine Anlage von Aramco in Dschidda getroffen worden, an einem Öltank brach Feuer aus. An diese Geschehnisse erinnerten die Szenen am Freitag.

Saudi-Arabien kämpft im Jemen gegen die Huthi-Rebellen. Der Krieg hat eine der größten aktuellen humanitären Katastrophen ausgelöst. Aramco ist Hauptsponsor der Formel 1 und auch wichtiger Geldgeber des britischen Rennstalls Aston Martin, für den Sebastian Vettel fährt. Zu dem Angriff in der Vorwoche hatten die Veranstalter des Rennens mitgeteilt: „Dieser Vorfall hat keine Auswirkungen auf das Renn-Wochenende.“ Die Sicherheit aller Beteiligten an dem Grand Prix sei gewährleistet, hieß es.

Saudi-Arabien gilt im Vergleich zu anderen Ländern der Region als recht sicher, auch dort kam es aber mehrfach zu Terroranschlägen. Ende 2020 hatte die Terrormiliz Islamischer Staat etwa einen Anschlag auf eine Zeremonie in Dschidda für sich beansprucht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Bei Großveranstaltungen wie Sport-Events im Land gelten meist strenge Sicherheitsvorschriften.

